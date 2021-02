Iurie Reniță: „Unde-i Dodon - acolo-i corupție, sărăcie și trădarea interesului național”

Françoise Thom are 70 de ani și este de multă vreme una dintre autoritățile mondiale din domeniul studiilor ruse și sovietice. În interviul dat în exclusivitate pentru...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

În fiecare an, la mijloc de ianuarie, vorbim mult, spumos şi superficial despre Eminescu. E o tradiţie care sperăm că odată cu scurgerea timpului va deveni şi una profund naţională.

"Contora Republicană de Curort din Moldova are în vânzare putiovci pentru sectorul ambulatoric pe lunile ianuarie, februarie, martie anul 1954.

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Așadar, Guvernul Filat (fără a-l exonera de responsabilitatea politică și juridică!) a preluat integral înțelegerile deja negociate și convenite de fosta guvernare comunistă a lui Voronin, avându-l ca principal negociator al cedărilor teritoriale și de proprietăți pe fostul ministru al economiei și comerțului, fostul președinte al Republicii Moldova și actualmente președinte al PSRM, Igor Dodon. Nu am exagerat deloc, menționând că acolo unde-i Dodon, acolo-i corupție, sărăcie și trădarea intereselor naționale. Toate aceste "calități de mare negociator" kuliokarul (pungașul) principal al Republicii Moldova le-a manifestat și în calitatea lui de șef al statului.

Cu ocazia formării comisiei parlamentare pentru evaluarea gestionării integrate a resurselor de apă din bazinul râului Nistru am intrat în posesia unor documente care descriu detaliat cine s-a aflat la originea cedării pe nimic a proprietăților noastre Ucrainei, inclusiv renunțarea la segmentul ce ne aparține de pe hidrocentrala de la Novodnestrovsk și a terenului adiacent de 6 hectare. Nu vom exagera deloc afirmând că toate guvernările de la ’91 încoace (în majoritatea lor absolută de sorginte sovietică și comunistă!) au folosit structurile statului pentru a-și satisface interesele personale, mai ales cele financiare. E suficient să ne amintim de "arhitectul principal" (financiar!) de la Chișinău a construcției autonomiei gagauze, despre "salvatorii națiunii" de sub umbrela lucinschistă, care au cedat, absolut nejustificat, din pământurile strămoșești la Palanca, Basarabeasca, Giurgiulesti și în alte părți.

Ducele și ducesa de Sussex au renunțat la rețelele sociale în timp ce se concentrează pe noile lor roluri în SUA, relatează The Guardian, citat de Mediafax.

Cel puțin 15 muncitori migranți care dormeau pe marginea unei șosele din India au murit după ce un camion scăpat de sub control i-a călcat, informează digi24.ro. Alte șase persoane au...

Preţurile petrolului au crescut marţi cu peste 2%, la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni, după ce producătorii majori au demonstrat că ţin producţia sub control, în...

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, va renunța la rolul său de director executiv la sfârșitul acestui an și va trece la rolul de președinte executiv, a anunțat marți compania. El va...

