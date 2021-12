IuteCredit are intenția să cumpere pachetul majoritar al unei bănci comerciale

Schimbarea acționarilor unei bănci comerciale din Republica Moldova ar putea isca riscuri în securitatea financiară pe piața bancară autohtonă. De vină – calitatea acționarilor și relațiile ascunse cu Vladimir Plahotniuc, potrivit știri.md.

Este vorba despre intenția IuteCredit de a prelua pachetul majoritar al Energbank, intenție care a fost „acceptată” de Plenul Consiliului Concurenței pe data de 28 octombrie 2021. Astfel, drept rezultat ar putea prelua pachetul majoritar de acțiuni, de 59,39%, al Energbank.



Reputația controversată IuteCredit



Intenția de cumpărare vine după ce IuteCredit SRL a declarat pierderi în valoare de 15,6 milioane lei în baza rezultatelor activităților pe anul 2020. În ciuda faptului că IuteCredit Europe este înregistrată în Estonia (cod de înregistrare 11551447, Maakri 19/1, 10145 Tallinn Estonia), se știe că IuteCredit Europe AS și-a început activitățile de microfinanțare în Moldova.

Majoritatea activelor sale sunt operate în țara noastră. În același timp, compania de creditare nebancară nu desfășoară activități financiare în țările baltice, iar pentru activitățile din Moldova au fost făcut lobby deschis de către diverși reprezentanți, politicieni, foști membri ai Partidului Democrat din Republica Moldova, ceea ce poate însemna o revenire la vechile scheme care erau relevante sub regimul lui Vladimir Plahotniuc.

Este de remarcat faptul că anterior IuteCredit Europe a primit permisiunea de a încheia o tranzacție pe EuroCreditBank de la Banca Națională a Moldovei, în ciuda prezenței unor informații negative despre filiala solicitantului (instituția de microfinanțare IuteCredit Kosovo).

Suplimentar, prin decizia Băncii Centrale a Republicii Kosovo, licența de funcționare a IuteCredit Kosovo a fost revocată din 6 decembrie 2019 și a fost inițiată procedura de lichidare. Motivele revocării licenței în Kosovo au fost invocate ca abaterea IuteCredit Europe AS de la planul de afaceri, după aprobarea căruia compania a primit licența. În plus, autoritățile de reglementare din Kosovo au fost nemulțumite de nerespectarea ratelor dobânzilor actuale la împrumuturi, care au fost de câteva ori mai mari decât ratele și standardele planului de afaceri, precum și mai mari decât ratele la împrumuturi aplicate de alte instituții financiare din țară.

În pofida încercărilor Băncii Centrale a Kosovo de a influența IuteCredit Kosovo prin măsuri administrative, corecțiile necesare nu au fost luate. Din acest motiv, Banca Centrală a Kosovo a considerat că activitățile IuteCredit Kosovo pun în pericol solvabilitatea debitorilor și, astfel, pune în pericol stabilitatea financiară și securitatea națională a țării. Acționarul IuteCredit Kosovo a fost declarat inapt și a fost numit un lichidator de stat.

Achiziționarea EuroCreditBank, refuzată în urma unor scheme de capital Este de remarcat faptul că compania a solicitat achiziționarea de acțiuni EuroCreditBank, dar nu a făcut acest lucru în 2020. Unul dintre motivele pentru care tranzacția de cumpărare a acțiunilor EuroCreditBank de către IuteCredit Europe AS nu a avut loc este că o parte din acționarii EuroCreditBank, în ciuda presiunii exercitate asupra lor de către reprezentanții IuteCredit Europe AS, nu au acceptat principalele condiții ale tranzacției. Condiția discordiei a fost „Tranzacția propusă de reprezentanții IuteCredit Europe AS și anume decizia organelor de conducere ale EuroCreditBank de a cumpăra un portofoliu de credite al IuteCredit Moldova în valoare de 300 de milioane de lei”.

Acești bani urmau să fie folosiți pentru a cumpăra acțiuni EuroCreditBank de la acționarii care doreau să-și vândă participația. Consiliul de Supraveghere al EuroCreditBank a abandonat afacerea dubioasă.

Situația a fost raportată diferit autorităților centrale. Pentru Banca Națională a Moldovei, IuteCredit Europe AS și-a motivat refuzul de a cumpăra acțiunile EuroCreditBank prin lipsa de transparență și proasta reputație a acționarilor existenți ai EuroCreditBank. Acordul a fost reziliat. În raport cu acționarii EuroCreditBank, Banca Națională a Moldovei a inițiat și efectuat controale la solicitarea IuteCredit Europe AS.



Istoricul vânzării acțiunilor Energbank



Trecut criminal



Urmele lui Plahotniuc



În luna septembrie 2020, blocul total de acțiuni al BC „ENERGBANK” S.A. scos la vânzare pe piața valorilor mobiliare a însumat 49,8% din capitalul statutar (988 561 acțiuni) al Băncii Comerciale „ENERGBANK” S.A. În aprilie 2021, BC „ENERGBANK” S.A. ca urmare a răscumpărării propriilor acțiuni nevândute, a devenit proprietarul unui pachet de acțiuni proprii în valoare de 49,8% din capitalul autorizat. Pachetul în valoare de 9,9760% rămâne în vânzare deschisă la Bursa de Valori a Moldovei. La sfârșitul lunii iulie 2021. IuteCredit Europe AS a depus o cerere la BNM pentru a obține permisiunea de a achiziționa pachetul majoritar de acțiuni la BC „ENERGBANK” S.A.În mai 2009, prin decizia Tribunalului Județean Harju, cetățeanul Tarmo Sild, CEO IuteCredit, a fost condamnat pentru că a participat la cazul Villu Reiljan, fostul ministru al Mediului al Estoniei, pentru estorcare de mită de 1,5 milioane de coroane, de la un om de afaceri. Extorcarea de mită a fost efectuată prin medierea lui Tarmo Sild, avocatul lui Villu Reiljan. Procurorul a cerut ca Tarmo Sild să fie pedepsit cu închisoare pentru 11 luni. Fostul ministru al Mediului al Estoniei Villu Reiljan a fost găsit vinovat de extorcare prin avocatul său Tarmo Silda și condamnat la 2 ani de închisoare. Avocatul Tarmo Sild a fost condamnat pentru implicarea sa în acest dosar, pentru mediere de mită, și a fost amendat cu 102.870 de coroane (6.575 de euro).Este de presupus că Banca Națională a Moldovei, prin medierea Directorului Direcției Reglementări și Autorizări BNM, Maia Pârcălab, ar putea face lobby pentru interesele IuteCredit Europe AS în problema achiziției de acțiuni ale BC „ENERGBANK” S.A. și EuroCreditBank. În 2020, Președintele BNM a propus aprobarea candidatului Maia Pârcălab pentru funcția de Vicepreședinte al BNM. Parlamentul Republicii Moldova a respins candidatura Maiei Pârcălab și aceasta a rămas în funcția deținută la BNM, director al Direcției Reglementări și Autorizări BNM. Maia Pârcălab a fost și un oficial al BNM, care a participat la adoptarea deciziei de a acorda permisiunea către „Insidown” (Cipru) de a cumpăra 38,2% din acțiunile BC Victoriabank SA cu fonduri de la BC Banca de Economii a Moldovei, iar cererea a fost analizată de către Banca Națională în timp record.

Potrivit raportului Kroll 2, compania „Insidown” este una dintre principalii învinuiți în dosarul jafului secolului de la BEM, Banca Socială și Unibank, beneficiarul final fiind Vlad Plahotniuc. Totodată, având în vedere anumite circumstanțe obiective, Maia Pârcălab fiind într-un conflict de interese direct cu cumpărătorul, ar trebui să se abțină de la examinarea deciziei privind achiziția acțiunilor băncii de către IuteCredit.



Relații dubioase



Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei, prin medierea lui Aureliu Cincilei, ar putea face și lobby pentru interesele IuteCredit Europe AS în problema achiziției de acțiuni ale BC „ENERGBANK” S.A. În perioada 1996-2004, Aureliu Cincilei a deținut funcțiile de șef de departament, auditor-coordonator-adjunct șef al Departamentului de audit intern, șef de departament, director al Centrului de afaceri BC Moldova-Agroindbank S.A. În perioada 2004-2013, a ocupat funcția de Președinte al BC „EuroCreditBank” S.A, și a fost și Vicepreședinte al BNM, membru al Consiliului de Administrație (actualul Corp Executiv) al Băncii Naționale.

În mediul online, numele lui Aureliu Cincilei este menționat, printre altele, în dosarul penal „Furtul miliardului”, în care a fost arestat pe 05 martie 2020 cu suspiciunea de fraudă și spălare de bani. De remarcat că Aureliu Cincilei este soțul Ruxandei Glavan, membră a Partidului Democrat din Republica Moldova pe timpul lui Plahotniuc. Ruxanda Glavan a ocupat funcția de ministru al Sănătății și ministru al Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova. A fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova din fracțiunea Partidului Democrat.

Apoi s-a mutat la fracțiunea Pro Moldova (președintele căreia era Andrian Candu). Mai târziu a devenit candidat independent. La 18.11.202 a intrat în Uniunea Parlamentară Pentru Moldova, formată din deputații Partidului Shor și foști deputați ai Partidul Democrat. Însuși șeful Băncii Naționale, Octavian Armașu, a fost numit șef al instituției într-un moment în care partidul lui Plahotniuc era de facto la putere.

În prezent, reprezentanții anunțați ai IuteCredit Europe AS pentru achiziția de acțiuni EuroCreditBank sunt Marcel Chircă și Victor Iuraș. Marcel Chircă a lucrat la Ministerul Economiei în perioada 1999-2013, a fost Președintele Consiliului de Administrație al EXIMBANK CB – Gruppo Veneto Banca. În 2015-2017, Director Regional la Digital Finance International (o divizie a Finstar Financial Group, Rusia). Din noiembrie 2017, partener, consultant la BIS-Capital (Moldova), condus de fostul ministru al Economiei Valeriu Lazăr. Victor Iuraș a lucrat multă vreme la KB Moldova Agroindbank.

Din iulie 2013 a fost numit vicepreședinte al consiliului de administrație al KB Moldova Agroindbank pe o perioadă de 5 ani. În prezent este Consultant Financiar la IuteCredit Europe AS. Victor Iuraș și Aureliu Cincilei au lucrat împreună la BC Moldova-Agroindbank S.A. Victor Iuraș a fost subordonat direct lui Aureliu Cincilei și odată cu noua numire a lui Aurel Cincilei a fost transferat în aceeași unitate. Nu întâmplător OCN „IuteCredit” SRL a primit permisiunea de la BNM în 2020 pentru a achiziționa BC „EuroCreditBank” S.A. în care Aureliu Cincilei a ocupat funcția de președinte din 2004 până în 2013.

În ciuda faptului că autorizația a fost eliberată încă din vară, IuteCredit a anunțat despre acest fapt abia în octombrie, ceea ce ne face să credem că această acțiune ar avea scopul de a influența decizia BNM. Sau poate sunt și alte argumente care influențează decizia BNM ?! Sau aceste posibile schimbări pe „piața bancară”, ar putea însemna o revenire la vechile scheme din guvernarea lui Plahotniuc?

Sursa: știri.md