Ivan Ceban aruncă toată vina că orașul e plin de gropi pe Guvernul Chicu aflat în demisie

Reparația străzilor din capitală este tergiversată din cauza lipsei dreptului de a procura asfalt cald după standardele noi.

Am solicitat ca astăzi să fie transmisă către Parlament și Guvern o scrisoare în care să fie incluse toate proiectele de reparație din capitală care sunt tergiversate din cauza că până în prezent încă nu au fost aprobate noile standarde de procurare a asfaltului cald.

Avem o problemă birocratică la nivel central, iar problema este valabilă pentru întreaga republică.

Problema gropilor care s-au format pe străzile capitalei în urma înghețurilor este una arhicunoscută și prioritară pentru municipalitate.

Cunoaștem toate adresele începând de la Aeroport, în centru, dar și în toate sectoarele.

Îmi cer scuze de la cetățeni, pentru că unii responsabili nu și-au onorat obligațiunile în termen.

Mă refer aici la autoritățile de la nivel central, inclusiv Ministerul Economiei , care nu au reușit la timp să treacă la noile standarde depline de calitate în ceea ce ține de asfalt.

Acest lucru trebuia să se întâmple până la 31 decembrie, 2020.

Din acest motiv, am intrat în anul de gestiune, avem planificate proiecte importante, am lansat mai multe licitații, dar nu avem cu ce lucra.

Avem bani, dar nu avem dreptul să procurăm asfaltul cald, deoarece nu sunt încă aprobate standardele noi, iar laboratoarele nu pot face certificarea.

Această situație ne împiedică să plombăm sau reparăm străzile care arată ca după război după perioada rece a anului.

Suntem asigurați la fiecare două săptămâni că procesul va fi inițiat, dar am ajuns în luna martie și nu avem încă o claritate în acest sens.

Unica soluție actualmente ar fi să se prelungească perioada de procurare a asfaltului după standardele vechi, măcar pentru a iniția lucrări de plombare a gropilor.