Ivan Ceban nu vrea să oprească „alianța temporară” ACUM-PSRM: „Sper că nu o să avem în decursul unui an de zile alegeri anticipate”

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Pe Violeta Moskalu am întâlnit-o întâmplător la ieșire din Slaviansk, un orășel din estul Ucrainei ocupat timp de câteva luni de forțele rusești și unde s-au dat bătălii grele în 2014. Reporterii HotNews.ro se aflau în zonă într-o vizită...

Noul ministru al Afacerilor Externe a obținut anul trecut salarii de zeci de mii de euro. Din declarația de avere și interese personale a acestuia aflăm însă că Nicolae Popescu nu are în proprietate niciun bun imobil sau mobil, în timp ce familia sa deține trei...

Apa îmbuteliată a devenit una dintre cele mai profitabile afaceri. Doar în Statele Unite se cheltuiesc în jur de 100 de miliarde de dolari pe an. Companii mari precum Nestle, Pepsi sau Coca-Cola au început să exploateze această nişă. Lucru de înţeles de altfel,...

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, propune transformarea zonei Cernobîl în unul dintre punctele de creștere economică din Ucraina. „Astăzi am semnat un decret care va începe transformarea acestor zone în unele de creștere pentru noua Ucraină", a...

„Eu sper că nu o să avem în decursul unui an de zile alegeri anticipate. Chiar îmi doresc acest lucru. Va fi votată în a doua lectură, cu certitudine, cu toate menţiunile, acum audieri se fac în paralel, se ţine cont de ceea ce spun şi reprezentanţii diferitor instituţii specializate, societatea civilă nemijlocit, organizaţiile neguvernamentale”, a declarat Ceban. Ion Ceban s-a referit şi la alegerile parlamentare din circumscripţiile uninominale, în care deputaţii şi-au dat demisia din funcţia de legiuitor. Deputatul este de părere că aceste alegeri ar fi bine să fie organizate în ziua alegerilor generale locale. „În mod normal ar fi bine să le avem odată cu cele locale. E mai uşor şi de organizat din punct de vedere operaţional, logistic, să nu scoţi oamenii de două ori. În mod normal trebuie să fie alegeri noi şi părerea mea e că ar fi bine să fie în aceeaşi zi cu alegerile locale”, a menţionat Ion Ceban. Amintim că la începutul lunii iunie a fost semnată o înțelegere politică temporară dintre deputații ACUM și PSRM, fără a specifica în mod explicit cât urmează să dureze ea.

