Ivan Ceban s-a întâlnit la Chișinău cu un senator PSD

Am avut, astăzi, o întrevedere cu senatorul României, Gabriel Mutu (PSD), care a venit în vizită la Chișinău.

Am fost bucuros să aud că după ultima sa vizită, care a avut loc în toamna anului 2019, lucrurile s-au schimbat spre bine în Chișinău.

A vizitat orașul și nemijlocit sectorul Buiucani cu care, în perioada când era primarul sectorului 6 București a legat o înfrățire.

Tot atunci a lansat la Chișinău mai multe proiecte frumoase de infrastructură, unul dintre ele fiind reabilitarea parcului „Alunelul”.

Am mulțumit pentru suportul oferit cu generozitate de poporul român.

Am declarat că ar fi bine să colaborăm pe mai multe domenii, inclusiv, cultural și educațional.

Chișinăul are un mare potențial de dezvoltare, iar proiectele frumoase vor continua să fie implementate.



Ivan Ceban