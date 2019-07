Ivan Diacov: Harunjen a fost numit LEGAL în funcție, dar trebuie demis

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, propune transformarea zonei Cernobîl în unul dintre punctele de creștere economică din Ucraina. „Astăzi am semnat un decret care va începe transformarea acestor zone în unele de creștere pentru noua Ucraină", a...

Apa îmbuteliată a devenit una dintre cele mai profitabile afaceri. Doar în Statele Unite se cheltuiesc în jur de 100 de miliarde de dolari pe an. Companii mari precum Nestle, Pepsi sau Coca-Cola au început să exploateze această nişă. Lucru de înţeles de altfel,...

Comisia Europeană a majorat prognoza de creştere economică pentru România de la 3,3% în raportul de primăvară la 4% pentru acest an, în prognoza de vară, menţinând aceeaşi tendinţă şi în cazul inflaţiei, estimată la 4,2%, faţă de 3,6% în raportul...

