Ivan Gnatișin, ambasadorul Ucrainei în R. Moldova: „Acesta e război! Armata noastră e una dintre cele mai bune în Europa”

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a declarat că este „prea devreme” pentru a elibera marinarii şi navele ucrainene capturate de Rusia în Marea Azov, acuzând guvernul Ucrainei că a creat acest incident ca o distracţie de la problemele sale interne, scrie The...

Fostul deputat Ion Mărgineanu şi-a împlinit visul de 25 de ani de a parcurge pe jos distanţa de la Bălţi la Alba Iulia în Anul Centenar „Sunt om credul, domnișoară, și dacă cineva îmi spune că mă iubește, eu îl cred. Nu am pierdut niciodată în...

- Despre război am vorbit. Ucraina, în prezent, oricât ar fi de trist, este un teren de confruntare geostrategică. Nu aș vrea ca, în loc de teren, să fie poligon. Desigur, sancțiunile trebuie continuate. Resursele Rusiei nu sunt nelimitate și sancțiunile sunt eficiente. Un pas important ar putea fi eliminarea Rusiei din sistemul SWIFT. Dar în acest caz, după cum spunea Putin, nu e vorba doar de un simplu război, ci de un război nuclear. Nimeni nu va lupta de partea Ucrainei astăzi. Însă Ucraina are 120 de mii de militari profesioniști, pe bază de contract. Este vorba de oameni motivați, bine pregătiți. După toți parametrii, armata noastră se numără printre primele zece cele mai bune armate din Europa. Noi ne putem apăra țara.

- Da, Rusia, deținând dreptul de veto, nu va susține nicio inițiativă prezentată de oricare alt membru al Consiliului de Securitate al ONU. Deja a fost o ședință, în care Rusia a prezentat acuzații la adresa Ucrainei, precum că i-am fi încălcat granița. Având alte informații veridice, Consiliul de Securitate al ONU a respins proiectul de rezoluție al Rusiei, fără a-l examina. Sincer, am urmărit absurdități spuse de la această înaltă tribună, despre care nici nu merită să vorbim. Noi vrem un singur lucru: să spunem lumii adevărul obiectiv despre cele întâmplate, pentru ca toți să înțeleagă că ceea ce se întâmplă nu este o amenințare doar la adresa Ucrainei, ci la adresa întregii lumi civilizate. Pot cita afirmațiile secretarului general ONU, care a afirmat la ceremoniile prilejuite de împlinirea a 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial, precum că, din păcate, vede analogii care au existat înainte de primul și de al doilea Război Mondial. De aceea trebuie să fim vigilenți. Cele trei țări, Georgia, Ucraina și Moldova, pledăm la unison, căci avem probleme comune și același scop de dezvoltare a societății. Și trei voci sunt mai puternice decât una singură.

- Domnule ambasador, Ucraina a fost prinsă nepregătită în timpul anexării Crimeii. Serviciile secrete sunt doar „ochii și urechile” statului. Ce se întâmplă, de fapt, la granița dintre Rusia și Ucraina, pe uscat și pe apă? - Chiar în al cincilea an de război cu Ucraina, după anexarea Crimeii, serviciile noastre secrete ne informează că Rusia a redislocat de-a lungul graniței cu Ucraina sute de avioane militare, elicoptere, tancuri, alte tipuri de armament. Sunt aduse în stare de alertă două corpuri de armată în Lugansk și Donețk. Crimeea este ca o cetate și trebuie să ne gândim că alături de noi este flancul de est al NATO, România, și să ne gândim cum să oprim această nebunie.

Ambasadorul a explicat că, „potrivit art. 17 din Convenția ONU din 1982, navele tuturor statelor, atât ale celor riverane, cât și ale celor care nu au ieșire la mare, beneficiază de dreptul de „navigare pașnică prin apele teritoriale”, cu condiția să respecte Convenția. Potrivit art. 24 din aceeași Convenție, statul riveran „nu trebuie să împiedice navigarea pașnică prin apele teritoriale a navelor străine”. Partea 1 a art. 36 din aceeași Convenție stipulează: „În strâmtorile indicate în art. 37 din Convenția ONU, toate navele și aparatele de zbor beneficiază de dreptul de tranzit, care nu trebuie să fie împiedicat. Iar potrivit punctului 1 al articolului 2 din Acordul încheiat în 2003, „navele comerciale și militare… sub pavilion ucrainean sau rusesc… beneficiază în Marea Azov și în strâmtoarea Kerci de liberă navigație”. „Aceasta înseamnă că Ucraina nu avea obligația nici măcar de a comunica ceva Rusiei, fiindcă acționa în conformitate cu documentele menționate”, a subliniat Ivan Gnatișin.

Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Ivan Gnatișin, a oferit un interviu pentru TIMPUL, în care a subliniat că Rusia a comis un act direct de agresiune militară împotriva Forțelor Maritime Militare ale Ucrainei. Astfel, „Rusia și-a arătat adevărata față în cel de-al cincilea an de război împotriva Ucrainei. Rusia a folosit artileria din dotare, a bombardat navele noastre. În consecință, șase membri ai echipajului au fost răniți, navele au fost oprite, sechestrate și tractate spre Kerci, iar cei răniți au fost transportați la spital”, a declarat ambasadorul. El a menționat că acțiunile Rusiei împotriva Ucrainei constituie o încălcare a dreptului internațional care reglementează navigația în Marea Neagră, și anume: Convenția ONU privind dreptul maritim din 1982, Rezoluția Adunării Generale ONU 3314 din 1974, Acordul din 2003 privind statutul Mării Azov și al strâmtorii Kerci.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)