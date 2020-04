Japonezii sunt îngroziți de o amenințare mai mare decât coronavirusul

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Când am pornit spre Sudul Basarabiei primăvara nu-şi luase viză. Pe semne că uitase de calendar sau se cam supărase pe noi. Şi nu-i păsa primăverii că păsările, mai ales cocostârcii, „stau de vorbă” pe maluri de ape, iar pe ici-acolo tremură câte-un...

„Tot mai des, in ultimele zile, oameni importanti se dau cu parerea referitor la alegerile prezidentiale”, afirmă democratul pe facebook.com

Renunță la produsele chimice de curățat în favoarea unor alternative naturale. În plus, sigur le ai în bucătăria ta deja, astfel că este o metodă mai puțin costisitoare. Dezinfectarea locuinței cu produse de curățare naturale poate părea o sarcină copleșitoare,...

Am intrat în posesia unor imagini video care arată urmările accidentului de aseară care s-a produs în apropiere de localitatea Cojuşna, cu implicarea unui Mercedes-AMG.

Japonia are o populaţie de 127 de milioane de oameni. A anunţat până acum peste 2.600 de cazuri de coronavirus confirmate, dintre care 63 au fost fatale. 472 de japonezi s-au vindecat după ce au fost infectaţi cu COVID-19.

La această situaţie se adaugă şi cultura muncii pe care o au japonezii. Un studiu făcut de guvern în 2016 arăta că 1 din 5 angajaţi era în pericol de a munci până la moarte. Ţara are chiar şi un cuvânt pentru aşa ceva: “karoshi”, care înseamnă moarte din cauza suprasolicitării, provocată fie de stresul provocat de muncă ori cazul angajaţilor care devin atât de deprimaţi încât se sinucid. “Ţinem cont de informaţiile privind coronavirusul şi suntem mai speriaţi decât aţi putea crede. Dar pentru japonezul de rând, munca e întotdeauna prioritatea numărul 1 şi cea mai bună scuză. Dacă guvernul nu închide toate afacerile, cu câteva excepţii, atunci nimeni nu va sta acasă. Suntem sclavii muncii”, a scris pe Twitter Hideya Tokiyoshi, un profesor de engleză care totuşi reprezintă o excepţie, pentru că ţine orele online în această perioadă.

O altă problema e că un sfert din populaţia Japoniei are peste 65 de ani, iar unii sunt în funcţii de conducere, dar nu ţin pasul cu tehnologia. Cel mai bun exemplu a venit în 2018, de la ministrul Cibersecurităţii de atunci, care avea 68 de ani şi a recunoscut că nu a folosit niciodată în carieră un computer.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)