Japonia a decis să trimită veste antiglonţ în Ucraina

Japonia trimite Ucrainei veste antiglonţ, transmite CNN, care precizează că este un gest istoric al Japoniei, care şi-a respectat Constituţia pacifistă după Al doilea Război Mondial. Este pentru prima dată când Japonia trimite veste antiglonţ în străinătate.







Japonia intenţionează, de asemenea, să livreze Ucrainei alte provizii neletale de urgenţă, cum ar fi alimente, produse de igienă, camere foto, generatoare de energie, corturi şi îmbrăcăminte de iarnă, potrivit Ministerului Apărării.







To deliver bulletproof vests and helmets to #Ukraine, KC-767 departed from Komaki Air base. JMOD/JSDF will continue to make every effort to assist Ukraine.

For #Ukraine. pic.twitter.com/V74cPpTaby