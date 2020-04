Japonia a hotărât ca toate mașinile noi vândute în această țară să aibă sistem de lumini automate. Iată de ce

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Iata horoscopul zilei de azi LUNI 20 APRILIE 2020. Incepe o noua saptamana ce gazduieste Luna Noua a lunii aprilie deci ne pregatim pentru noi seminte pe care sa le sadim in solul vietii noastre ca ulterior sa culegem noi rezultate, poate alt tip de rezultate decat pana acum. Astazi, totul...

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu masca”. Va avertizam ca imaginile si povestea pot avea un puternic impact emotional.

Conform The Guardian, cu cât nivelul de poluare al aerului este mai mare, cu atât rata mortalității virusului Covid-19 este mai mare. Un studiu recent a arătat că 78% dintre decesele cauzate de noul coronavirus au avut loc în 5 din 66 regiuni administrative din Italia, Franța, Spania,...

Această măsură vine și pe fondul unui obicei al japonezilor de a stinge, din complezență, farurile atunci când se află la semafor, pentru a nu obosi ceilalți participanți la trafic. Însă acest gest onorabil are drept consecință situația în care șoferii uită să aprindă farurile odată ce se pun în mișcare, „ajutați' și de iluminatul stradal urban. Așadar, Japonia vrea ca toate autovehiculele comercializate aici să dispună de faruri automate, care se aprind imediat ce indicele de luminozitate scade sub baremul de 1.000 lux. Acestea vor rămâne aprinse și cât timp mașina staționează, cu excepția situațiilor când transmisia automată este trecută pe modul Parking, sau atunci când autoturismele cu transmisie manuală au frâna de mână acționată. Totodată, la peste 7.000 lux, farurile mașinii se vor stinge.

