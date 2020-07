Joburile viitorului. Abilitățile fără de care nu-ți mai găsesti loc de muncă „în doi-trei ani”

Preocuparea pentru educaţie şi recalificare poate să atenueze presiunea asupra persoanelor "vulnerabile" pe piaţa muncii în viitor. România are nevoie de investiţii în educaţie atât pentru copii, cât şi pentru adulţi, cu accent pe digitalizare, dar şi pe acele competenţe încă neînlocuibile de tehnologie: capacitatea de a lua decizii, să-şi exerseze creativitatea, să lucreze bine în echipă, să îşi dezvolte inteligenţa emoţională şi abilitatea de a învăţa şi a se reinventa, aptitudini care vor fi esenţiale pentru adaptarea la ceea ce se va cere pe piaţa muncii, spun autorii studiului.

"Nevoia de abilităţi digitale tot mai sofisticate creşte rapid şi schimbă cererea pe piaţa muncii. În ultimele luni, am fost toţi obligaţi să evoluăm în lumea online - unii fiind abia în faza de "alfabetizare" digitală, în timp ce alţii au adăugat noi competenţe sau le-au dezvoltat pe cele existente. Au apărut instrumente noi de comunicare, s-au sofisticat cele existente şi s-au accentuat cerinţele de securitate cibernetică. Şi lucrurile nu se opresc aici. Trebuie să ne analizăm mai cu atenţie ceea ce ştim să facem efectiv şi cum ar putea să arate în viitor profesia pentru care suntem pregătiţi în acest moment", se menţionează în studiu. Acesta semnalează că, dacă ne uităm la industriile puternic afectate de criza pandemică, putem anticipa că multe activităţi se vor face diferit. HoReCa sau transporturile care, până de curând, necesitau într-o măsură insignifiantă competenţe digitale încep să adopte treptat digitalizarea. Sunt domenii despre care s-a vorbit mai puţin până acum ca fiind "ţintele" digitalizării sau automatizării, însă tot mai multe companii au început să exploreze interacţiunea virtuală acolo unde e posibil, chiar şi în acest domenii. În acelaşi timp, angajaţii aflaţi în pericol să-şi piardă locurile de muncă sau care şi le-au pierdut deja, trebuie să se reorienteze, fie să transpună în online o parte a activităţii, în măsura în care este posibil, fie să înveţe altceva.

Dacă în urmă cu un an studiul PwC România Workforce Disruption Index arăta că, în următorul deceniu, 275.000 angajaţi români ar trebui să înveţe abilităţi digitale noi ori superioare (upskilling) pentru a-şi menţine sau găsi locuri de muncă, estimările în contextul pandemiei - care a accelerat digitalizarea - devansează termenul cu cel puţin cinci ani.

