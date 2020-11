Joe Biden a câștigat alegerile prezidențiale din SUA: Voi fi un președinte pentru toți americanii, chiar dacă m-ați votat sau nu

Alegerile prezidențiale din SUA marți seara s-au încheiat după cel mai tensionat scrutin din istoria recentă a americanilor. Ca să ajungă la Casa Albă, Donald Trump pentru un nou mandat de președinte, sau Joe Biden pentru un prim mandat de președinte, trebuie să obțină 270 de voturi electorale, votul popular nefiind luat în calcul.

Democratul Joe Biden a câștigat alegerile prezidențiale americane, spun Edison Rsearch și mai multe publicații americane, relatează Reuters. Biden promite să fie un președinte pentru toți americanii, indiferent dacă l-au votat sau nu. ”Ne așteaptă o muncă grea”.

Cel care va deveni, pe 20 ianuarie 2021, cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite, a promis, într-un tweet, că va fi președintele „tuturor americanilor”. "Este timpul să lăsăm furia și retorica aprinsă în urmă și să venim împreună", a adăugat el.

”America, sunt onorat că m-ai ales să conduc această țară măreață. Ne așteaptă o muncă grea, dar vă promit asta: voi fi un președinte pentru toți americanii - chiar dacă ați votat sau nu pentru mine”, a scris Biden pe Twitter.





America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8