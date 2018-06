Judecătoarea care a invalidat alegerile locale noi din Chișinău le răspunde celor care au criticat-o: „Chiar mă mândresc cu asta”

Judecătoarea Rodica Berdilo, de la Judecătoria Chișinău, sediul centru, a transmis un mesaj prin intermediul paginii de Facebook a Judecătoriei.





” Cine este Rodica Berdilo, judecătoarea care a invalidat alegerile din municipiul Chișinău? Acest titlu de știri, în diferite surse mass-media, a acumulat mai multe vizualizări decât știrile propriu-zis despre alegerile din municipiul Chișinău. În pofida faptului că mai mult de jumătate din conținutul știrilor publicate cu acest titlu, constituie informații incomplete, distorsionate, unele chiar false și deși nu m-a întrebat nimeni, vă spun eu cine sunt. Sunt un om, la fel ca și voi, la fel ca și copiii voștri, la fel ca și părinții voștri.

Am citit comentarii pe Facebook (care nu este menționat în Codul electoral, dar care este urmărit de toți) în care mă înjosiți, mă insultați, mă întrebați dacă am părinți, dacă am rușine, demnitate, dacă-mi dau seama ce-am făcut, dacă pot dormi noaptea? Vă răspund: Da, am și eu părinți, am o mamă în fața căreia mă închin pentru viața și educația pe care mi-a oferit-o, ea fiind pedagog și îndurând multe greutăți pentru a oferi copiilor săi o șansă la o viață decentă. Mă închin în fața ei și-mi cer iertare pentru umilința și suferința prin care trece în aceste zile, când numele meu este călcat în picioare, când familia mea este batjocorită din cauza că eu mi-am făcut meseria așa cum prevede legea, independent de orice influență din exterior și din cauză că eu nu m-am lăsat intimidată de vocile care strigau la ușa biroului (protestatarii) cum să aplic legea în favoarea unuia sau altuia, în dependență de preferințele politice. Eu însă m-am condus strict și fără excepții de prevederile legii, în speță Codul Electoral, care prevede la art.47 alin.(8) că în ziua alegerilor şi în ziua precedentă alegerilor nu se admite nici un fel de agitaţie electorală, cuvântul cheie fiind ”nici un fel”. Or astăzi legea poate fi încălcată un pic, mîiine un pic mai mult, astăzi poate fi încălcată de cineva pe care îl simpatizați, mâine poate fi încălcată de cineva pe care nu îl simpatizați, iar nesancționarea acestor încălcări, pune în pericol democrația și Statul de drept.





Da, pentru ca să aplici legea ai nevoie curaj, nu doar în țara noastră, ci și în orice alt colț al lumii, de aceea sânt de acord cu voi toți, care ziceți că nu oricine poate fi judecător. Într-adevăr, nu oricine poate rezista presiunilor psihologice pe care le implică această funcție, nu oricine poate rezista batjocurii în cazul în care emite o Hotărâre legală, dar care neapărat este pe placul unora și spre nemulțumirea altora, nu oricine poate rezista atunci când el, familia sa, mama, copilul, soțul sunt blestemați și umiliți doar pentru că a avut curajul să respecte jurământul pe care l-a depus la investirea în funcție: să respecte Constituția și Legile țării. Dar eu am în primul rând obligația morală să rezist, pe lângă conștiința și voința, necesare să rezist. Fiindcă mi-am ales această profesie conștient. Fiindcă exercit această profesie cu respect față de oameni și față de lege. Fiindcă nu am devenit judecător peste noapte, dar am muncit pentru funcția pe care o dețin, pentru că aș fi putut să plec din țară în căutarea unui trai mai bun, la fel cum fac mii de tineri, dar eu am ales să rămân și să muncesc aici, în țara mea și pentru țara mea, am muncit mult și am început de jos și nu mi-e rușine, ba chiar mă mândresc cu asta, am început cu postul de grefieră, apoi asistent judiciar, am studiat multe dosare de dimineata pînă seara, pînă noaptea chiar, am lucrat așa opt ani, după care am intrat la Institutul Național de Justiție, ca să mai învăț încă 18 luni pentru funcția pe care o dețin și o exercit cu mândrie, desi îmi este nespus de greu în aceste zile. Mă întrebați dacă dorm noaptea, vă răspund: foarte puțin sau poate chiar deloc, motivez hotărâri, mă întrebați dacă mă afectează ceea ce se întâmplă astăzi în societate, vă răspund : enorm, și nu pentru că mă umiliți pe mine personal, ci pentru că umiliți imaginea justiției și tuturor judecătorilor, care mai au curajul să muncească aici, în această țară și să-și exercite profesia cu demnitate - curaj însemnând să respecte cu strictețe prevederile Constituției și legilor țării.

Mă întrebați dacă îmi dau seama ce-am făcut, vă răspund: Îmi dau seama ce-am făcut, am respectat legea și vă promit că așa voi continua să fac. Numai prin respectarea legii, oamenii vor avea sentimentul că trăiesc într-o lume echitabilă şi că eforturile lor pot avea o finalitate. Lipsa legii produce alienare şi conflict:,,Egalitatea în raport cu regulile generale de drept şi de comportament este, în orice caz, unicul tip de egalitate ce duce la libertate şi singura egalitate pe care o putem asigura fără a distruge libertatea” (F.Hayek).

Semnat – Rodica Berdilo”.

