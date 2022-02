Judecătorul Ceaus despre răpirea sa din Moldova: „M-au bătut în cap, au făcut injecții”

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a acordat un interviu video, în cadrul căruia a povestit detalii despre răpirea sa în Repoublica Moldova. Ar fi fost bătut de persoane necunoscute, după ce a fost răpit la 3 aprilie 2021 din Chișinău și ulterior obligat să depună mărturii.





Interviul video a fost acordat pentru canalul de YouTube al deputatului „Solidaritate Europeană” din Rada Supremă, Vladimir Ariev.

„M-au pus pe podeaua scaunului pasagerului, iar a doua persoană s-a așezat pe mine, pe cap, și m-a ținut. Când am încercat să ies de sub el, m-a bătut cu pumnii pe spate, pe rinichi. Asta a durat vreo 20 de minute, poate, 30. Apoi m-au transportat, era deja în afara orașului, într-o „brioșă” de un verde închis sau albastru închis. Se pare că era un Peugeot. Sunt două rânduri de scaune”, a descris Ceaus.

Potrivit fostului judecător, răpitorii i-au făcut o injecție pentru a-l imobiliza, i-au legat mâinile și picioarele, apoi și-au continuat drumul.

„S-a condus vreo două ore, poate o oră și jumătate, nu pot spune exact. Apoi pe drum am întrebat unde mergem – în România sau în Transnistria. Au spus că în România. Am început să mă eliberez, am încercat să scap. Când am început să mă mișc, m-au bătut în cap, iar când am început să-mi eliberez mâinile, mi-au făcut o altă injecție în piciorul drept”, a spus el.

Deputatul Vladimir Ariev, comentând situația, este de părere că răpirea a fost efectuată de către angajați ai Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării pentru a mai estorca mărturii împotriva „dușmanilor personali ai lui Zelenski (n.r. președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski”, adică, în primul rând, împotriva fostului președinte, acum deputatul „Solidaritate Europeană”, Petro Poroșenko.

„Au adus întrebări gata tipărite pe coli albe de hârtie și au fost o mulțime, până la 100. Și sub fiecare întrebare trebuia să semnezi și să [răspund] „da” sau „nu”, a mai povestit Ceaus, adăugând că mai târziu i-au fost aduse din nou foile cu întrebări și note, schimbându-se puțin întrebările, iar pentru a treia oară au fost nevoit să dea răspunsuri pregătite, fiind filmat.

„Au spus: până când nu spui că ai călătorit de la Kiev cu avionul, că ai fost în biroul lui Poroșenko și că ai primit ordin personal de la el de a-l judeca pe Korban (n.r. om de afaceri și politician ucrainean, șeful partidului UKROP), nu vei ieși viu din subsol”.







Amintim că, în Ucraina, Nicolai Ceaus este cercetat penal pentru luare de mită. Biroul Național Anticorupție l-a reținut pe 9 august 2016. S-a relatat că a promis că va lua decizia „necesară" într-un dosar cu trafic de droguri. Banii primiți i-a îngropat în grădina sa în borcane. La începutul lunii septembrie, Rada Supremă a fost de acord cu reținerea și urmărirea penală a acestuia, însă Ceaus a dispărut. Pe 16 august 2016 a fost dat în căutare națională, apoi internațională. În februarie 2017, judecătorul a fost reținut și arestat în Republica Moldova, dar deja în aprilie, când a expirat perioada de arest, a fost eliberat. Ceaus a cerut autorităților moldovenești să-i acorde azil, dar a fost refuzat. La începutul lunii aprilie 2021, în presă au apărut informații despre răpirea sa de la Chișinău. În vara aceluiași an, au apărut cu el video-uri într-un sat din regiunea Vinnița, nu departe de Mogilev-Podolsky, unde se află un punct de control la granița cu Moldova. Ulterior, s-a aflat că SBU l-a livrat la Kiev. Totuși, câteva luni mai târziu, fostul judecător a fost găsit în spitalul „Feofania". A fost reținut, însă a doua zi, Curtea Supremă Anticorupție i-a aplicat o măsură sub formă de arest la domiciliu. Pe 15 noiembrie 2021, dosarul legat cu mita a fost trimis în judecată.



https://realitatea.md