Juncker prezintă în Parlamentul European Starea Uniunii: Hai să arătăm Uniunii mai mult respect și să nu-i mai terfelim numele / Să fim fericiți că trăim pe un continent al păcii

- (despre migrație) Statele membre nu au ajuns încă la proporția corectă dintre responsabilitatea pentru suveranitatea lor și solidaritatea necesară între ele. Această solidaritate trebuie oferită de statele membre dacă vor ca zona Schengen, fără frontiere interne, să existe. Am fost și rămân împotriva frontierelor interne. Acolo unde există acum, trebuie desființate. Dacă ele rămân, ar fi un pas în spate inacceptabil

- În 1914, continentul a fost luat prin surprindere. Anul 1913 fusese un an însorit, calm și optimist. Nu sugerez că suntem în pragul unei catastrofe similare în Europa. Uniunea Europeană este un garant al păcii. Să fim fericiți că trăim pe un continent al păcii.

Actualitate 12 Septembrie 2018, ora: 09:22

Prima dată m-am despărţit de casă, pentru mai mult timp, la o vârstă fragedă. Începeam clasa a XI-a, încă nu împlinisem 16 ani, și am plecat pentru un an în SUA. În urma unui concurs al Fundației Soros Moldova, am fost selectat pentru un schimb...