Jurământul de credință ar putea fi depus și la Biroul Consular al României din Ungheni. Deputatul Constantin Codreanu continuă să insiste

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

După ani de secetă, fotbalul românesc chiar poate spera la un viitor mai bun. Naționala Under 21 a țării noastre a debutat cu o victorie la Euro 2019 în fața Croației (scor 4-1), una dintre țările care produce tinere talente pe bandă rulantă. George Pușcaș (11' penalti),...

Deși termenul stabilit anterior de dare în exploatare a conductei de gaz Ungheni-Chișinău era sfârșitul acestui an, noul ministru al Economiei și Infrastructurii (MEI), Vadim Brînzan, spune că la sfârșitul lui 2019 conducta va fi gata în proporție de 90%....

Liderul opoziţiei din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, ar urma să susţină o propunere prin care Partidul Laburist ar urma să fie de acord cu organizarea unui nou referendum privind Brexit, informează cotidianul britanic The Times, citat de Reuters.

Încercările Moscovei de a readuce Ucraina sub influența sa, pentru a reface „Imperiul Rus”, nu vor avea succes, deoarece poporul ucrainean nu mai vrea acest lucru, sustine reprezentantul special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, potrivit...

Expert în politici de securitate, despre alianța ACUM-PSRM: am rămas şocat cât de multă incompetenţă şi naivitate este la Chişinău, bagă țara în mocirlă

