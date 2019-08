Jurista din cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Nadejda Hriptievschi, se arata indignata de numirea lui Vladmir Turcan in functia de presedinte al Curtii Constitutionale.



Nadejda HRIPTIEVSCHI, JURISTA: "Multumiri" "luptatorilor" care au blocat concursul la Curtea Constitutionala si nu au lasat cei doi invingatori de la concurs sa ajunga la Curtea Constitutionala. Asa se intampla cand ego-ul propriu e pus in fata interesului public si credibilitatii unei institutii. Poate vom invata ceva din acea experienta, macar in al 12-lea ceas? Dar pana atunci, "bucurati-va" de rezultatul "luptei pe baricade", am ajuns sa avem un presedinte de curte care nu crede in universalitatea drepturilor omului."