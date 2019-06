Jurnal TV, sancționat de CA pentru mesajele incalificabile de la ”Ora de ras”: ”Scâbros, o scârbă imensă, incalificabil și nepermis pentru un post care se respectă”

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Căile ferate din Uzbekistan au comandat două noi trenuri de mare viteză de la Talgo, ca parte a unui contract de 57 milioane euro. Trenurile vor atinge 250 km/h și vor circula din 2021. Uzbekistanul are 33 de milioane de locuitori, iar țara asiatică are pe teritoriul său două superbe...

Același post a ajuns subiect de dezbatere în ședința de astăzi și în urma unei alte petiții, de această dată din partea Centrului Național de Expertiză Judiciară din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova, prin care s-a reclamat despre faptul că Jurnal TV a difuzat un material jurnalistic, pe 11 aprilie 2019, în care ar fi ponegrit numele expertului judiciar Olga Cataragă. În reclamație se menționează că în pofida faptului că expertul judiciar ar fi solicitat reporterilor acestui post să nu o filmeze pentru că nu va oferi declarații de presă, redacția Jurnal TV a emis pe post știrea în care a etichetat-o pe Olga Cataragă sub sintagma denigratoare ”acest expert nu are calificare corespunzătoare”. CNEJ își argumentează petiția prin faptul că Jurnal TV a indus în eroare opinia publică cu privire la calificarea expertului, denigrând atât expertul, cât și instituția la care aceasta activează.

