Jurnalist, despre Adunarea Națională a PDM: A fost o demonstrație de forță, iar Maia Sandu este conștientă de acest lucru

„Democrații moldoveni, cu puterile proprii, au reușit să adune în Chișinău 100 de mii de oameni, membri ori simpatizanți ai Partidului Democrat. O acțiune care vorbește de resursele organizatorice pe care le are această formațiune politică. A fost o demonstrație de forță, iar Maia Sandu este conștientă de acest lucru”, scrie jurnalistul citat. Nichituș constată și faptul că Maia Sandu și Andrei Năstase nu au înțeles că Moldova înseamnă nu doar Chișinăul, ci întreaga țară.

Actualitate 23 Octombrie 2018, ora: 08:31

Un dispozitiv exploziv a fost găsit luni într-o cutie poştală din apropierea locuinţei din New York a miliardarului George Soros, ţinta preferată a militanţilor de dreapta din Statele Unite şi Europa de Est, a anunţat The New York Times citând surse din poliţie.