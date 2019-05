Jurnalist despre Andrei Năstase: Să mergi cu jalbă la Moscova, apoi să propui dezoligarhizarea Republicii Moldova?! Să fim serioși!

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

”El singur se developează. Ce fel de politician este dl Năstase? Este un politician incompetent, iresponsabil, este un pămpălău. El chiar nu are viitor. Dacă viitorul lui este pur și simplu să se răzbune, cred că n-o să-i reușească, chiar și cu ajutorul Moscovei», a declarat Ion Mischevca. În opinia jurnalistului citat, întreaga ideologie a PPDA este concentrat pe o vendetă personală cu Vlad Plahotniuc. ”Toată ideologia partidului său este concentrată pe o vendetă personală cu Vlad. Plahotniuc. Ce fel de om trebuie să fii ca, în Săptămâna Luminată, să faci asemenea anunțuri, să mergi cu jalbă la Moscova, unde se știe foarte bine cât de oligarhic este regimul. Și tu vii după aceea și propui dezoligarhizarea R. Moldova?! Să fim serioși”, a mai spus Mischevca.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)