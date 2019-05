Jurnalist: Faptul că blocul ACUM încă până la alegeri a semnat că nu va negocia cu nimeni, iar negocierea este principalul instrument al activității politice, înseamnă că este vorba de lipsă de rațiune

Cel de-al 73-lea episod - care a fost totodată ultimul - al serialului "Game of Thrones", difuzat duminică seară în Statele Unite, a doborât recordul de audienţă al postului HBO, care a difuzat această producţie începând din 2011, după ce 19,3 milioane de telespectatori americani au...

O echipă de cercetători a reuşit să rescrie codul genetic al unui organism de la zero. Primele organisme create prin această metodă sunt câteva bacterii de E. coli.

În opinia lui, blocul nu are viitor politic. „Faptul că blocul ACUM încă până la alegeri a semnat un angajament că nu va negocia cu nimeni, iar negocierea este principalul instrument al activității politice, înseamnă că este vorba de lipsă de rațiune”, spune jurnalistul.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)