Jurnalist: Iată de ce nu cred că Iurie Luncașu s-a sinucis

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

„Probabil, sunt considerat cel mai dur critic al actualei guvernări. Dar prognozele mele se adevaresc pe zi ce mandatul guvernării avansează. Mai relevantă decât orice este afirmația că “în Moldova nu are loc revoluție, ci redistribuire a...

Compania Avia-Invest, care a obținut concesiunea Aeroportului Internațional Chișinău, a fost vândută NR Investments Ltd, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

Noul șef al Curții Constituționale din Moldova este Vladimir Țurcan, ales prin votul secret al membrilor. Țurcan, fost activist de partid cu funcții în timpul URSS, este un aliat politic al președintelui Igor Dodon și are un discurs profund anti-românesc și anti-NATO, dar...

Cu Iurie Luncașu am făcut cunoștință în anul 2004 sau 2005. Prima și veșnica impresie față de el a fost: un om deștept, cu sânge rece și foarte sigur pe sine care se controlează perfect pe sine dar și ceea ce este în jurul său, având un vocabular select. Uneori ne mai sunam, alteori ne întâlneam. Tema discuțiilor și a întâlnirilor noastre, era una foarte concretă mereu, el niciodată nu era un fan al teoriilor psihoanalitice. Observați și voi, că față de Plahotniuc și Șor, Luncașu a rămas în țară, deși la averea și posibilitățile sale, putea alege orice destinație unde să-și petreacă anii.

Ca jurnalist profesionist, am dreptul să mă expun față de acest caz trafic. Îmi este indiferent de cei care vor vedea în acest text, intenția de a spăla imaginea lui Luncașu, Plahotniuc sau a altcuiva. Măcar din cauza faptului că cineva foarte deștept, bine pregătit, cu sânge rece și foarte cinic, în dosarul omorului lui Luncașu, încearcă să ne ducă pe o cale greșită. Exact ca în filmul „Swordfish”. Cine nu ține minte, acest film a ieșit în anul 2001, în care joacă un triou de profesioniști: John Travolta, Hugh Jackman și Halle Berry. Un film foarte bun, merită de a-l privi.

