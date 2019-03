Jurnalist român: În urma alegerilor parlamentare din 24 februarie, a rezultat un status quo, negociat de Moscova și Washington

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

În urmă cu un an an, pe 20 februarie 2018, drama unor părinţi români din Italia, trecuţi prin şocul pierderii unui copil, a fost dublată de o întâmplare aproape la limita incredibilului.

„Decizia ne este favorabilă: am reușit să dovedim că Rusia ca stat este vinovată de pierderea activelor noastre în Crimeea și că ar trebui să fie responsabilă pentru acest lucru”, a explicat șeful companiei, Andrei Kobolev.

Polițiștii verifică circumstanțele în care artistul Keith Flint a decedat. Moartea solistului Prodigy nu era considerată ca fiind suspiciosă, potrivit The Sun.

”Atât timp cât rezultatul ecuației politice de la Chișinău produce un status quo geopolitic, agreat de Moscova și Washington, via Tel-Aviv, contestările socialiștilor nu înseamnă mare lucru. Egale cu zero sunt și declarațiile politice apărute în spațiul public moldovean referitoare la imobilitatea politică a liderilor blocului electoral ACUM. Moldova, nu e buricul pământului, dar ocupă un teritoriu care se află la confluența celor două mari puteri, din acest motiv, important. Lumea globalizată în care trăim face ca, atunci când e necesar, procesele politico-juridice, să dureze extrem de puțin”, conchide Nichituș.

O eventuală înțelegere între Moscova și Washington reduc la zero contestările socialiștilor, mai scrie autorul citat.

Poziționarea geografică a statului moldovean face ca Moldova să fie cheia de boltă pentru cucerirea cordonului de securitate de la Marea Baltică la Marea Neagră. Jurnalistul român Victor Nichituț mai scrie, într-un articol de opinie că, în urma alegerilor parlamentare din 24 februarie a rezultat un status quo, negociat de Moscova și Washington, via Israel.

