Jurnalist unionist, despre Năstase: acest aventurier politic îl poate înlocui în Basarabia pe Dodon, marionetă a lui Putin

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

”Ei se vor face că nu văd copii de ruși îmbrăcați în uniforme ostășești sovietice, nu-și vor aminti că din Transnistria putea începe al treilea război mondial, declanșat de ruși. Vor trece sub tăcere ziua de 9 mai așa precum au evitat să participle la evenimentele organizate la Chișinău cu ocazia Centenarului. Toate aceste acțiuni ale celor din ACUM mă întăresc în convingerea că vom asista la o nouă pierdere a Basarabiei în urma înțelegerii dintre Putin-Dodon-Năstase care demult a aruncat batista pe țambal”, conchide Grozavu.

”Dacă nu am dreptate, aș dori să citesc nu declarații demagogice de-ale lui Năstase și Sandu despre buna lor intenție de a elibera din captivitate R.M. Vreau să urmăresc la televiziunea țopilor, condusă de Butnaru-Cabernet, emisiuni de documentare a populației care mai este mințită cu istoria sovietică a celui de-al doilea război mondial, supranumit Marele Război pentru Apărarea Patriei. Vreau să aud cum acești doi lideri de paie condamnă pactul Molotov-Ribbentrop, în urma căruia România a cedat Basarabia”, a etalat lista de cerințe față de Sandu și Năstase autorul.

”Faptul ca Năstase, prietenul lui Orban și al lui Iohannis, s-a bucurat că în parlamentul de la Chișinău nu au trecut unioniștii, că a protestat in fața ambasadei României din R.M., că a spus că Unirea este o tâmpenie, constituie o dovadă în plus că acest aventurier politic îl poate înlocui în Basarabia pe Dodon, marionetă a lui Putin”, a scris Grozavu pe blogul său.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)