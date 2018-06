Jurnaliștii bat alarma: Prețurile la hârtia rusească ne-ar putea lăsa fără ziare independente

R. Moldova a rămas cu un singur furnizor de hârtie de ziar, care vinde acest produs de două ori mai scump

Recent, Asociaţia Presei Independente (API) a venit cu apel către Parlamentul R. Moldova şi Grupul de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media, prin care a semnalat situaţia critică în care s-au pomenit majoritatea publicaţiilor periodice de la noi, după scumpirea hârtiei de ziar cu până la 25%. În această ordine de idei, API solicită urgentarea adoptării unor măsuri legislative pentru susţinerea dezvoltării presei de importanţă socială.

Asociația Presei Independente a semnalat că, în R. Moldova, două firme au calitatea de dealer oficial al companiilor producătoare de hârtie de ziar importată din Federația Rusă şi utilizată cel mai des la producerea ziarelor noastre. Acestea au anunțat nu demult despre scumpirea considerabilă a prețului hârtiei, ceea ar putea duce la dispariția presei scrise de calitate.

Directorul API, Petru Macovei, consideră că această scumpire neplanificată va lovi foarte crunt în majoritatea publicațiilor periodice independente din R. Moldova, care nu sunt finanțate de partide politice sau grupuri de interese. „În această situație, majorarea prețurilor la abonamente nu va avea efect, pentru că, din păcate, capacitatea de cumpărare a cetățenilor este în continuare foarte mică. Te-ai mira ca oamenii să accepte majorarea prețurilor la ziare cu 25 la sută, în condițiile în care și așa puțină lume citește”, a adăugat Macovei.



Publicațiile independente pot ajunge la faliment





Jurnalistul a menționat că API a prezentat un studiu în care demonstrează că, în statele UE, există politici publice de susținere a presei scrise, care se confruntă în toată lumea cu o perioadă de criză. „Este important ca și R. Moldova să preia anumite practici. De exemplu, am propus ca hârtia pentru ziarele de importanță socială de la noi, cele care realizează produs deontologic, se ocupă de investigații jurnalistice, promovează drepturile și valorile europene, să fie scutită de TVA. Trebuie gândit un mecanism pentru a salva presa scrisă, în caz contrar, această scumpire poate însemna falimentul majorității publicațiilor independente din R. Moldova. În afară de aceasta, prețurile pentru distribuție sunt exagerat de mari, iar ziarele cu greu fac față acestor cheltuieli”, a conchis directorul API.

La rândul său, redactorul-șef al ziarului „Cuvântul”, Tudor Iașcenco, a recunoscut nu știe care va fi soarta publicației pe care o administrează, în condițiile în care prețul hârtiei pentru ziar a crescut considerabil. „Poate că majorările de prețuri sunt obiective pe piața, însă, într-o țară normală, pot fi întreprinse măsuri pentru a atenua impactul acestora asupra presei sociale neangajate. De aceea așteptăm o reacție, pentru că se vehiculează despre scumpirea hârtiei încă din martie. Dacă, în decembrie, trecut, cumpăram un kilogram de hârtie cu aproape 11 lei, astăzi achităm pentru aceasta 16 lei. De unde rezultă cheltuieli considerabile, pe care noi nu avem cum să le acoperim”, a menționat redactorul-șef.



„Avem cititori săraci, pentru care prețurile trebuie să fie foarte mici”

„Guvernul nu va susține presa liberă”

Un singur furnizor de hârtie de ziar pe piața din R. Moldova

Hârtia s-a scumpit cu tocmai 50%

În opinia lui Tudor Iașcenco, o soluție în acest caz ar fi ca Guvernul să întreprindă măsuri de subvenționare a presei scrise de impact social, dar fără să se implice în politica editorială a ziarelor. „În caz contrar, nu știu cum presa scrisă ar putea supraviețui, căci majorarea prețului la abonare va conduce la scăderea tirajelor, iar publicitatea este în continuă descreștere. Bunăoară, în 2017, publicitatea s-a redus cu 40% față de anul precedent. De aceea, presa ar trebui să se solidarizeze și să vină cu propuneri de soluționare a problemei în care am nimerit”, afirmă Iașcenco.Potrivit redactorul-șef al „Ziarului de Gardă”, Alina Radu, presa scrisă se află într-o situație dezavantajată, pentru că redacțiile nu au posibilitatea să cumpere hârtie scumpă, iar pe piața de la noi nu există o competiție la importul acestui produs. „În Austria, de exemplu, Guvernul susține ziarele tipărite, dacă acestea publică informații de interes public, investigații, etc. Acolo presa este liberă, are alte oportunități și altfel de abonați. Pe când noi avem cititori foarte săraci, pentru care prețurile la abonare trebuie să fie foarte mici. Cu toate astea, suntem puși în situația dramatică, când hârtia se importă preponderent din Federația Rusă, nu există competiție pe această piață și trebuie să plătim un preț exagerat. Iar Guvernului nu-i pasă...”, a specificat redactorul-șef al ZdG.Alina Radu a adăugat că situația ziarelor de partid este de altă natură, cum ar fi, de exemplu, cazul publicațiilor finanțate de PSRM și PD, care au tiraje foarte mari. Deși salută inițiativa ONG-urilor de media, care au venit cu diverse propuneri pentru soluționarea problemei respective, Radu se arată sceptică în ceea ce privește disponibilitatea actualului Guvern de a susține presa liberă din R. Moldova.De cealaltă parte, reprezentanții tipografiilor din Capitală afirmă că toată vina pentru scumpirile de ultimă oră a hârtiei de ziar o poartă importatorii. Administratorul editurii „Universul”, Titus Manole, susține că nemulțumirea clienților nu poate fi îndreptată către tipografie, deoarece nu aceasta stabilește prețul de piață. „Noi cumpărăm hârtia de pe piața locală și alegem dintre ofertele propuse de către furnizorii. Ei aleg țara din care să importe hârtia, iar pentru noi asta nu prea contează”, a punctat Manole.Potrivit Eugeniei Chițoacă, tehnicianul tipografiei „Prag 3”, până la sfârșitul acestei primăveri, în R. Moldova existau trei furnizori de hârtie de ziar. Astfel, tipografiile încă puteau să se târguiască. În prezent, însă, nici pomină de concurență în acest sens. „Odată cu scumpirea hârtiei, doi furnizori au renunțat la business, iar noi a trebuit să ne resemnăm cu prețurile companiei „Cartnord”, singura care a rămas pe piață. Recent, am discutat și cu furnizorul „Olero” și am înțeles că ei duc tratative cu alte companii din străinătate”, a subliniat sursa citată.Specialista a adăugat că tipografia la care lucrează poate folosi hârtie de ziar fabricată în orice țară, însă pe piața noastră se găsește doar hârtie importată din Rusia sau Belarus. Odată, „Prag 3” a folosit și hârtie din Polonia, care însă nu a fost prea bună. „Hârtia din Polonia este foarte subțire, se îmbibă repede cu apă și rămâne pe utilaje. Atunci, din 45 de role de hârtie, mai bine de jumătate a ajuns la maculatură... În Polonia se produce hârtie de până la 40 de grame grosime, iar pentru mașina noastră rotativă avem nevoie de o grosime de la 45 până la 80 de grame”, a menționat Eugenia Chițoacă.De fapt, și Petru Macovei relatează că, prin anul 2009, ar fi găsit o companie care aducea hârtie mult mai ieftină din Polonia, dar care, paradoxal, nu și-a găsit loc pe piață, chiar dacă suntem în criză de furnizori. Directorul API nu exclude că tipografiile ar putea avea unele înțelegeri obscure, ca să nu lucreze cu alta hârtie, decât cea din Rusia sau Belarus. „Atunci am adus hârtie pentru membrii API si nicio tipografie nu a acceptat-o. Au făcut excepție doar două tipografii din raioane, care au demonstrat că se poate lucra cu orice tip de hârtie. Până la urmă, am fost nevoiți să cumpărăm hârtie rusească, chiar dacă e mai scumpă”, a conchis Macovei.

În schimb, reprezentații celor doi furnizori de hârtie de ziar din R. Moldova dau asigurări că importă produsul la cele mai avantajoase prețuri pe piață. Totuși, directorul comercial al companiei „Cartnord”, Vitalii Erulevici, a recunoscut că prețul vehiculat în mass-media este mult mai mic decât costul real al hârtiei de ziar. „Informația din presă referitor la prețurile hârtiei pentru ziar nu este veridică. Poate că jurnaliștii indică prețul de acum câteva luni, dar în prezent acesta poate fi și mai mare”, a precizat Erulevici. El afirmă că în ultimele șase luni, prețul la hârtia de ziar a crescut în mediu cu 50%, din cauza „tendițelor globale”. „Noi lucrăm cu mai multe uzine din Rusia, Belarus și Finlanda, care propun un preț mai bun și transportul este mai ieftin. Însă toți producătorii de acest tip de hârtie au majorat prețurile”, a explicat directorul „Cartnord”.

Igor Carațiuba, directorul „Olero”, cel de-al doilea furnizor de hârtie de ziar din R. Moldova, a confirmat că e pe cale să renunțe la această afacere, pentru că nu e rentabilă. „Purtăm discuții cu partenerii din Rusia și Belarus și dacă, în consecință, prețurile nu vor reveni la normal, nu vom mai importa hârtie de ziar”, a spus directorul „Olero”. În viziunea sa, această majorare de prețuri este cauzată de faptul că producătorii de hârtie de ziar din China și Turcia ar fi renunțat la afacere și astfel piața din Rusia și Belarus a devenit atractivă pentru furnizori. „Astăzi, cererea la hârtia de ziar din Rusia și Belarus a crescut și, respectiv, s-au majorat prețurile”, a punctat Carațiuba.

Potrivit API, prețul la hârtia de ziar importată din Federația Rusă şi utilizată cel mai des în producerea ziarelor din R. Moldova, a crescut de la 620-650 de Euro până la 770 euro per tonă.