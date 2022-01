Kaki, fructul zeilor. Cum se mănâncă corect

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Din nou se scumpesc carburanții. ANRE a anunțat prețul maxim de referință, cu 12 bani mai mult per litru atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

Secretarul de externe britanic Liz Truss a spus că Vladimir Putin trebuie „să facă pasul în spate în privința Ucrainei înainte să comită o greșeală strategică uriașă”, informează The Guardian. Potrivit oficialului britanic, obiectivul regimurilor...

Avocații protestează în fața Parlamentului, unde are loc ședința plenară. Aceștia cer amânarea amendamentului propus de către deputata PAS Olesea Stamate, la proiectul Legii cu privire la Avocatură.

1.Hachiya - este varietatea astringentă a fructului cu o formă asemanatoase cu a unei inimi. Sunt puternic astringente şi ţări atunci când sunt necoapte, dar dacă le pui într-o pungă de hârtie alături de un măr, le poţi grăbi procesul de coacere. Fructele Hachiya au o aromă mult mai delicată în comparaţie cu varietatea Fuyu, însă pentru a le putea gustă dulceaţă trebuie să ai răbdare să se coacă bine. Devin însă foarte moi şi le vei putea mnca doar cu linguriţă sau le poţi folosi în piureuri şi dulceţuri. 2. Fuyu - este varianata non-astringentă, dar asta nu înseamnă că nu conţine tanini. Pierde, însă, mult mai repede gustul amărui în timpul coacerii şi, astfel, poate fi mâncat când încă are o consistentă tare. Le poţi mânca că pe un măr şi le poţi felia mai uşor în salate şi pentru prăjituri. Bineînţeles că le poţi lasă să se coacă foarte tare până când pulpă lor are aspectul unui jeleu şi atunci le poţi transformă într-un piure. Citeşte în seminţe

Fructele kaki sunt bogate în beta-caroten şi minerale (sodium, magneziu, calciu şi fier), iar studiile au descoperit că au de două ori mai multe fibre decât merele. În plus, conţin mulţi fenoli importanţi în menţinerea unei inimi sanataose.

Seamănă la aspect cu o roşie, are gust între ananas şi piersică şi este potrivit şi în cocktailuri, şi în salate, şi în reţete de deserturi. Vorbim despre kaki, piersică japoneză sau persimona. Fructul cu look exotic este în plin sezon iarnă, aşa că ar fi bine să profiţi de el în săptămânile ce urmează.

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

