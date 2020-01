Kaufland va investi 300 de milioane de euro în 2020 în România

Din datele ZF acesta este de altfel cel mai mare pariu al companiei de la intrarea pe piaţă în urmă cu 15 ani.



Grupul german Kaufland, liderul pieţei de comerţ ali­mentar din România, are un buget de investiţii de 300 mil. euro pentru piaţa locală în 2020. Suma este, din datele ZF, cea mai mare de până acum, cu 50% peste nivelul din 2018 şi triplă faţă de alţi ani. Banii merg către achiziţia de terenuri, tehnologii noi şi expansiune. Mai exact, compania are planificate 10 ma­gazine noi în 2020, dar şi modernizarea unora dintre cele 127 deja existente şi achiziţia de terenuri pentru dezvoltarea ulterioară. „Strategia pentru anul 2020 este susţinută printr-un bu­get de investiţii de 300 mil. euro, ce va fi direcţionat cu precădere spre achiziţia de terenuri, modernizarea maga­zi­nelor existente, tehnologii noi, expansiune şi construcţie“, spun oficialii companiei. Din datele ZF, nemţii investesc în principal din fonduri proprii şi împrumuturi de la compania-mamă, mai puţin din credite bancare. În ceea ce priveşte bugetul pentru 2020, oficialii de la Kaufland nu au precizat din ce surse provin banii. Până acum, dintre cele 127 de magazine ale Kaufland doar două sunt în chirie - unul într-un mall şi un altul într-un ansamblu comercial -, restul fiind amplasate pe terenuri proprii şi construite de la zero de nemţi. Aceasta a fost strategia nemţilor de la început şi continuă să fie pe piaţa locală şi nu numai. De altfel, ei anunţă pentru 2020 că vor continua să achiziţioneze terenuri. Ei au deja câteva zeci pregătite pentru dezvoltarea din următorii ani. „În plan avem aproximativ 10 magazine (nou deschise - n.red.) pentru anul financiar martie 2020 - februarie 2021“, mai spun oficialii companiei. Anul trecut au fost inaugurate şapte hipermarketuri, iar în 2018 doar patru.



