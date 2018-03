Keanu Reeves: Suntem precum nişte Zombie. Ridicaţi-vă capul din telefonul mobil şi priviţi în jur!

„Vedeţi toţi oamenii din spatele meu? Se grăbesc către serviciu şi nu sunt atenţi la nimic din ce se întâmplă în jurul lor. Uneori suntem aşa de prinşi cu viaţa de zi cu zi încât uităm să lăm o pauză pentru a ne bucura de frumuseţea vieţii. Suntem precum nişte Zombie. Ridicaţi-vă capul din telefonul mobil şi priviţi în jur!"

„Spuneţi „Buna ziua!” unei persoane care vă iese în cale, îmbrăţişaţi pe cineva care suferă", a continuat actorul. "Ajutaţi pe cineva! Trebuie să trăiţi în fiecare zi ca şi cum ar fi ultima. Ceea ce nu ştiţi despre mine este că am suferit de depresie în urmă cu câţiva ani. Persoana care m-a sprijinit am fost EU. Fiecare zi este preţioasă, aşă că trataţi-o ca atare. Nimeni nu ne garantează ziua de mâine, trăiţi astăzi!

Mă cunoaşte foarte multă lume, dar nimeni nu cunoaşte povestea mea.





La vârsta de 3 ani l-am văzut pe tatăl meu cum ne părăseşte. Am frecventat 4 licee diferite, m-am luptat cu dislexia, educaţia a fost pentru mine o provocare mai mare decât pentru cei mai mulţi. La 23 de ani prietenul meu apropiat River Phoenix a murit din cauza unei supradoze.

În 1998 am întâlnit-o pe Jennifer Syme. A fost dragoste la prima vedere iar în 1999, Jennifer era însărcinată cu fetiţa noastră.Din păcate, după 8 luni, copilul nostru s-a născut mort.

Am fost distruşi, şi în cele din urmă relaţia noastră s-a încheiat. 18 luni mai târziu, Jennifer a murit într-un accident de maşină. Din acel moment am evitat relaţiile serioase şi să am copii. Sora mea mai mică a suferit de leucemie. Astăzi este vindecată, iar 70% din câştigurile mele din Matrix le-am donat spitalelor care se ocupă cu tratarea leucemiei.

Sunt singurul star de la Hollywood care nu are o vilă imensă. Nu am bodyguard şi nu port haine extravagante. Merg cu metroul şi îmi place la nebunie.

În concluzie, cred că suntem cu toţii de acord că înfruntând tragediile cu care ne confruntăm putem învinge. Indiferent de ce se întâmplă în viaţa voastră, puteţi să depăşiţi dificultăţile! Viaţa merită trăită!”

Sursa: Businessmagazin.ro