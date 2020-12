Kelemen Hunor, șeful UDRM aliat cu PNL și USR+ a fost sâmbătă la Budapesta și s-a întâlnit cu premierul Viktor Orban

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Conştientizând că urmează să facă un an în plus, alolingvii vor avea „un stimulent concret”…

„Am avut discuţii principiale în ceea ce priveşte o coaliţie care va dura 4 ani de zile, o stabilitate parlamentară şi o stabilitate guvernamentală după 8 ani în care am avut 12 guverne. Sunt convins că în următorii ani vom reuşi să asigurăm investiţiile necesare pentru a creşte economia. Vom reuşi să avem locuri de muncă în siguranţă, vom reuşi să investim în educaţie şi în sănătate şi, în aceste condiţii, noi ne-am asumat să participăm, să fim alături de colegii noştri, să participăm la formarea majorităţii parlamentare şi, bineînţeles, să participăm în exercitarea atribuţiilor din executiv”, a afirmat liderul UDMR după consultări.

Kelemen Hunor a anunţat vineri că, în urma negocierilor cu PNL şi USR PLUS, UDMR va prelua în viitorul guvern trei portofolii - Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

Ziua internaţională împotriva corupţiei, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003,...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)