KFC dedică un restaurant din China unui erou comunist

Lanțul de fast-food KFC a decis să dedice una dintre locațiile sale din China unui soldat comunist foarte cunoscut în cultura populară. Restaurantul îmbină acum identitatea vizuală a celebrului brand american cu propaganda comunistă, relatează Associated Press.



Agenția națională de știri Xinhua susține că KFC a lansat primul restaurant ”Lei Feng Spirit” în provincia Hunan cu o zi înainte de comemorarea soldatului decedat în 1962 la vârsta de 21 de ani.

Exemplul de sacrificiu absolut dat de Lei față de partidul comunist a fost intens folosit de regimul lui Mao Zedong și râmăne și în ziua de astăzi un subiect folosit pentru asigurarea unității partidului. Criticii contestă veridicitatea faptelor bune ale eroului soldat, spunând că toată narațiunea țesută în jurul acestui personaj se bazează pe faptele descrise în jurnalul acestuia, despre a cărui autenticitate nu știm nimic.

Restaurantul KFC din capitala provinciei este decorat cu scrierile și imaginile lui Lei. Compania nu a răspuns la cererea de comenta pe marginea acestui subiect.

KFC plănuiește să ,,promoveze spiritul lui Lei Feng în cele peste 250 de restaurante existente în provincie și va încuraja echipa să învețe de la acest model”, scriu cei de la Xinhua.

A Lei Feng-themed KFC restaurant opens in the communist legend's hometown of Changsha to "let the spirit of Lei pass to the new generation" of fried chicken eaters https://t.co/uNfijrcbYI