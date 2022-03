Kievul anunță uciderea celui de-al șaptelea general rus. Acesta declarase că învingerea Ucrainei e „o chestiune de ore”

Presa ucraineană a anunțat uciderea celui de-al șaptelea general al Moscovei de la începutul invaziei armatei ruse în Ucraina. Este vorba despre generalul-locotenent Iakov Reznațev care, la începutul războiului, ar fi declarat că invingerea Ucrainei este „o chestiune de ore”.

Iakov Reznațev se afla la comanda Armatei 49 Ruse care acționa în sudul Ucrainei.

The #Ukrainian media quoted the AFU as saying that Lieutenant General Yakov Rezantsev, commander of the 49th Combined Arms Army of the Southern Military District, was slain pic.twitter.com/bSjonCgSQ2

Generalul Reznațev a fost omorât în zona aeroportului Ciornobaivka de lângă Herson, în urma unui atac al forțelor militare ale Kievului, a informat presa ucraineană, care l-a citat pe un consilier al președintelui Volodimir Zelenski.

„Conform datelor preliminare, postul înaintat de comandă al armatei 49 ruse din sud a fost distrus”, a mai precizat Oleksii Arestovici, consilierul prezidențial ucrainean.

Într-o înregistrare audio, făcută publică zilele trecute și despre care ucrainenii susțin că reprezintă interceptarea unei conversații între militarii ruși în Ucraina, se face referire la generalul Reznațev.

Un militar rus amintește faptul că respectivul general le-a spus, la începutul invaziei, că înfrângerea Ucrainei ar fi „o chestiune de ore”.

