Klaus Iohannis, discurs în Parlamentul European: „Avem nevoie de o nouă viziune cu privire la viitorul Uniunii Europene”

”Am parcurs un drum lung în ceea ce priveşte libertăţile şi oportunităţile. Nu putem să ne imaginăm UE fără piaţa unică şi fără cele patru libertăţi fundamentale. În acelaşi timp, Europa este şi trebuie să rămână un lider pe plan internaţional în multe domenii, în special în ceea ce priveşte evoluţia tehnologică. Europa are capacitatea de a fi lider în conectivitate. Creşterea şi stabilitatea, competitivitatea depind de cât de ambiţioasă este Europa în ceea ce priveşte digitalizarea. Trebuie să adaptăm şi forţa de muncă la cerinţele pieţei. Trebuie să fim conştienţi că transformarea digitală a societăţii nu poate fi înfăptuită fără investiţii serioase în educaţie. Toţi cetăţenii trebuie angrenaţi în aceste evoluţii, trebuie să fie angajamentul nostru”, a adăugat Iohannis.

”Avem nevoie de o Uniune incluzivă care nu lasă în urmă niciun stat şi niciun cetăţean european. Preşedintele Juncker spunea anul trecut că Europa trebuie să-şi găsească suflul, să respire cu ambii plămâni, cel vestic şi cel estic. Sper că viitorul ne va arăta că Europa are o singur inimă, care bate pentru noi toţi, care ne uneşte de la vest la est şi de la nord la sud, care face ca cetăţenii noştri să se identifice în mod natural ca europeni. Trebuie să ne asumăm acest ideal comun”, a afirmat preşedintele Iohannis.

Actualitate 23 Octombrie 2018, ora: 08:31

Un dispozitiv exploziv a fost găsit luni într-o cutie poştală din apropierea locuinţei din New York a miliardarului George Soros, ţinta preferată a militanţilor de dreapta din Statele Unite şi Europa de Est, a anunţat The New York Times citând surse din poliţie.