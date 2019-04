Klaus Iohannis își lansează astăzi cea de a treia carte

Volumul are 8 capitole - EUROPA ISTORICĂ; UNIUNEA EUROPEANĂ, UN MODEL DE INTEGRARE ECONOMICĂ; EUROPA VIITORULUI; EUROPA VALORILOR; EUROPA POLITICĂ; EUROPA SUB VREMI, PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ UE; EUROPA ȘI CRIZA MIGRAȚIEI și VIITORUL UNIUNII EUROPENE.

Actualitate 17 Aprilie 2019

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...