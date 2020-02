Klaus Iohannis: Mâine seară probabil voi anunța deja persoana desemnată premier / Rămân adeptul anticipatelor

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

Călcâiele crăpate sunt considerate un semn de neîngrijire. Însă ele apar atât din cauze mecanice (mai ales dacă aveţi câteva kilograme în plus, din cauza presiunii pielea nehidratată se crapă), mersul pe jos cu sandale, şlapi este un alt factor care...

Am avut, ieri, cu ocazia ședinței comune a Camerei Deputaților și a Senatului, convocată pentru citirea moțiunii de cenzură, o discuție cu Ministrul Justiției, domnul Cătălin Predoiu, privind blocajul care există la Autoritatea Națională pentru Cetățenie - scrie deputatul...

În cadrul proiectului Terapia prin muzică, ediția a VI-a (la 210 ani de la nașterea compozitorului Frederic Chopin). Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale director artistic și prim-dirijor – Mihail Agafița, Artist al Poporului.

HotNews.ro a transmis LiveText declarațiile președintelui: Cred că e momentul să ne gândim un pic ce avem momentan în spațiul politic Vedem un guvern liberal care vine cu foarte mult entuziasm, energie pe un val popular pozitiv, care vrea să vină cu măsuri pentru România, cu proiecte pentru autostrăzi, spitale Un guvern care vrea să repună România în normalitate De cealaltă parte ave în esență o majoritate în esență PSD-istă, care evident se opune cu tot ce are acestor încercări de a îmbunătăți guvernarea Dacă urmărim discursul politic, guvernul dorește reforme, să schimbe lucrurile în bine, să repare greșelile, pe de altă parte un PSD care se opune acestor reforme Din cauza acestui PSD guvernul nu va putea continua reformele începute Situația era de așteptat Românii vor altceva, PSD să stea în opoziție, dar baronii roșii vor înapoi la banul public și azi s-au găsit suficienți care au votat această moțiune, pe o speță care ar fi îmbunătăți democrația la alegerile locale Acum românii se întreabă: și acum ce va fi? Lucrurile merg mai departe. Instituțiile sunt solide, guvernul va rămâne în funcție, cu ceva mai puține atribuții, nu e cazul să credem că acum vom intra într-o situație fără ieșire sau complicată Instituțiile vor funcționa, eu sunt garantul E nevoie de câțiva pași politici, voi convoca partidele la consultări, începând de mâine, ora 12,00. Mâine seară probabil voi anunța deja persoana desemnată pentru a forma un nou guvern Cum va continua politica guvernamentală? Am fost și rămân adeptul anticipatelor. Eu îmi doresc să intrăm într-o logică ce duce spre alegeri anticipate Dacă constat că partidele nu doresc acest lucru, atunci voi insista ca în continuare să fie votat un guvern cu agendă reformatoare, construit de și în jurul PNL, să fie foarte clar ce se va întâmpla După părerea mea, e inadmisibil să pierdem timpul pentru că avem un PSD care nu dorește reforme. Să stea în opoziție, să se transforme într-un partid democratic și european În acest moment soluția cea mai corectă e întoarcerea la electorat. Trebuie să avem alegeri parlamentare, să avem o majoritate parlamentară Avem partide care sunt reali construite democratic, care vor să se implice, care se vor pune la dispoziția românilor Mă voi implica și în continuare pentru a construi după alegeri o majoritate solidă care vine cu reforme profunde în beneficiul românilor Până atunci primul pas a fost făcut spre anticipate, următorul pas va fi făcut mâine

