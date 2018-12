Klaus Iohannis: România va asigura un mandat rezonabil la Preşedinţia UE

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Lista de așteptare pentru includerea pacienţilor în terapia antivirală a hepatitelor cronice şi cirozelor hepatice virale В, C, D la copii şi adulţi a fost practic lichidată în R. Moldova.

Fostul deputat Ion Mărgineanu şi-a împlinit visul de 25 de ani de a parcurge pe jos distanţa de la Bălţi la Alba Iulia în Anul Centenar „Sunt om credul, domnișoară, și dacă cineva îmi spune că mă iubește, eu îl cred. Nu am pierdut niciodată în...

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a declarat că este „prea devreme” pentru a elibera marinarii şi navele ucrainene capturate de Rusia în Marea Azov, acuzând guvernul Ucrainei că a creat acest incident ca o distracţie de la problemele sale interne, scrie The...

Întrebat despre o posibilă candidatură la funcţia de preşedinte al Consiliului European, Klaus Iohannis a replicat: ”Aş dori să subliniez faptul că în luna iunie a acestui an am anunţat public candidatura mea pentru un nou mandat de preşedinte al României”.

Preşedintele a subliniat că, timp de un an şi jumătate, participarea civică a cetăţenilor, obiecţiile opoziţiei şi eforturile sale au făcut posibilă corectarea unor modificări ale legilor şi amânarea intrării în vigoare a unor acte normative. ”Românii doresc consolidarea democraţiei şi a statului de drept. Majoritatea cetăţenilor doresc ca lupta împotriva corupţiei să rămână o prioritate”, a adăugat Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a acordat un interviu publicaţiei austriece Kurier, în care afirmă că este un adversar pentru oricine pune în pericol lupta împotriva corupţiei şi statul de drept în România şi că, din păcate, actuala majoritate guvernamentală are acţiuni în acest sens. Preşedintele spune însă că, în pofida viziunilor diametral opuse ale sale şi ale Guvernului în acest domeniu şi chiar şi în aceste circumstanţe interne dificile, România poate asigura un mandat rezonabil la Preşedinţia Consiliului UE.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)