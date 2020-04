Klaus Iohannis: Starea de urgență se prelungește cu încă o lună / Nu este momentul să ne relaxăm

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Nu mai merge asa! Am zis sa nu ma grabesc sa scriu despre subiectul asta, ca cine stie... Dar, ziua adevarului a sosit.

Guvernul va trebui să facă o analiză și să nu ne limităm doar la o rectificare cu câteva schimbări, ci va fi nevoie să se reevalueze veniturile în scădere dar și cheltuielile pe întregul an

Am cerut guvernului să vină cu propuneri pentru a fi incluse în decret, în cursul acestei săptămâni voi elabora textul iar decretul va fi emis săptămâna viitoare, pentru prelungirea stării de urgență cu încă o lună

Acest lucru vine din faptul că noi din timp am luat măsuri foarte ferme

Am dorit să tragem primele concluzii, cum s-au aplicat măsurile decise, am evaluat impactul și cum trebuie conduse lucrurile în următoarele săptămâni

