Kozlovska, acuzată că lucrează pentru serviciile rusești, se laudă din nou că a reușit să convingă UE să blocheze finanțarea țării noastre

Silvio Berlusconi este implicat într-un nou dosar de prostituție. A fost pus sub acuzare Citeşte întreaga ştire: Silvio Berlusconi este implicat într-un nou dosar de prostituție. A fost pus sub acuzare

În Spania, o femeie a primit un an şi trei luni de închisoare pentru că şi-a spionat soţul umblându-i în telefon. Fără ştirea lui, femeia a accesat conţinutul telefonului său mobil ca să-şi confirme bănuielile că are o amantă.

Submarinul San Juan, pe care Argentina l-a anunțat dispărut în urmă cu un an, a fost identificat pe fundul Oceanului Atlantic. În momentul dispariției, 44 de oameni erau la bordul său.

Inspectoratul Național de Patrulare informează că starea traficului rutier pe drumurile din țară poate fi îngreunată din cauza precipitațiilor sub formă de ninsoare în unele regiuni din țară. În momentul de față, circulația se desfășoară în regim normal,...

Teritoriul Republicii Moldova intră, săptămâna viitoare, sub influența unui ciclon de aer mediteranean, temperaturile crescând în medie cu 7 grade Celsius. Potrivit meteorologului Ala Bârsa, de marți, 20 noiembrie, temperaturile cresc atât noaptea,...

În raportul Comisiei de anchetă se mai spune că unii actori politici de la Chișinău, cum ar PAS sau PPDA, s-au lăsat atrași în acțiuni subversive împotriva Republicii Moldova, fapt care intră sub incidența Codului Penal, la capitolul ”Trădare de Patrie”.

„FOD și Ludmila Kozlovska continuă să facă lobby pentru extinderea sancțiunilor financiare sub forma refuzului de acordare a asistenței macrofinanciare de către UE, revizuirea Acordului de Asociere Moldova-UE, încetarea imediată a urmăririlor penale motivate politic, inclusiv cum se pretinde a fi dosarul Platon, precum și introducerea sancțiunilor personale față de decidenții politici ai Republicii Moldova”, se mai conține în documentul citat, bazat inclusiv pe investigații ample, realizate cu suportul serviciilor speciale din mai multe state.

