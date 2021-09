Krasnoselski nu va avea voie să treacă prin sala VIP a Aeroportului Internațional Chișinău

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) sunt de părere că PNL - USR PLUS - UDMR trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Florin Cîțu, după apariția celui...

Unul dintre reperele majore ale orașului São Paulo, Brazilia - clădirea Federației Industriilor (FIESP), construită în 1979, care are un design piramidal și o înălțime de...

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat...

Inceputul de secol al XVI-lea aducea in tinuturile inzapezite ale Rusiei un monarh cum lumea nu mai vazuse inca de pe vremea imparatilor romani. Sadic, mistic, sangeros dar in acelasi timp diplomat...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

„Da, el văd că nu are interdicții să treacă prin sala VIP. Probabil, noi vom institui o practică, o să legiferăm o nouă practică, pentru ca toți demnitarii să treacă în regim obișnuit, inclusiv acești indivizi. Să se întrețină cu cetățenii, să vadă cât e de facil să treci…”, a mai adăugat Grosu.

„Dacă noi o să tratăm acest teritoriu prin prisma relațiilor noastre cu regimul, cu cei care au capturat cetățenii noștri, Krasnoselski și tot anturajul său, noi cumva o să uităm de cetățeni. Ei au ales calea discursurilor agresive. E o cale de confruntare care poate duce la nimic bun. Noi am ales să ne gândim la cetățeni. Când primim un lot de vaccin, le dăm și lor, pacienții de acolo vin și se tratează aici. În cazul școlilor românești din stânga Nistrului, noi am spus foarte clar: acesta nu poate fi subiect de discuții. Școlile trebuie să funcționeze. Școlile nu pot fi un motiv de negociere pentru o facilitate sau alta. Filosofia lor e să creeze probleme. Ei imită chipurile o cedare în cazul problemei create de ei și încearcă să negocieze cu noi altceva. Noi trebuie să arătăm pe malul drept progrese în toate domeniile. 14% la sută din cetățenii din stânga Nistrului au votat altfel decât a plătit Dodon”, a menționat Igor Grosu.

„De pe urma acestei interdicții nu are de suferit individul acesta (Krasnoselski). El și protipendada din jurul lui are deja numere neutre și plăcuțe de înmatriculare moldovenești”, a spus Grosu.

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

