Kremlinul încearcă să minimizeze un studiu care arată extinderea sărăciei în Rusia / Jumătate dintre familiile rusești nu își permit o vacanță de o săptămână pe an

Am prezentat, în câteva numere, moștenirea latinească din lexicul limbii române, pornind de la faptul că româna este o limbă romanică; ea continuă, la fel ca celelalte limbi romanice, latina. Înainte de a trece la alte componente etimologice ale vocabularului...

Peste o familie din cinci nu are bani pentru a cumpăra fructe în toate anotimpurile.

Jumătate dintre ele (49,1%) nu își pot permite să meargă în vacanță o săptămână pe an și un sfert nu pot invita prieteni pentru o aniversare sau de Revelion.

Concluziile vin și în momentul în care statisticile oficiale sunt suspectate de cosmetizarea realității după trecerea Rosstat, agenție independentă, sub coordonarea ministerului Economiei.

"Nu cred că putem analiza acest studiu din punct de vedere practic. Are mai degrabă un caracter academic", a apreciat el.

Potrivit acestui studiu al serviciului federal pentru statistici Rosstat consacrat condițiilor de viață ale rușilor, 35% din familii nu își pot permite să cumpere două perechi noi de pantofi în fiecare an - una pentru iarnă, una pentru vară - pentru fiecare membru.

Kremlinul a încercat vineri să minimizeze un studiu oficial care detaliază de manieră foarte concretă extinderea sărăciei în Rusia, unde, spre exemplu, o treime din familii nu dețin mijloacele necesare pentru a-și cumpăra pantofi noi în fiecare an, scrie AFP.

