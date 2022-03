Kuleba, nou apel către Occident: Ajutați Ucraina să-l împingă pe Putin spre eșec și veți evita un război extins

Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a făcut un nou apel la Occident să pună la dispoziția Ucrainei „toate armele necesare” și să impună noi sancțiuni Rusiei pentru a „evita un război extins”.

„Către cei din străinătate care se tem că vor fi «târâți în al Treilea Război Mondial». Ucraina ripostează cu succes. Avem nevoie de ajutorul vostru pentru a lupta. Oferiți-ne toate armele necesare. Impuneți mai multe sancțiuni Rusiei și izolați-o complet. Ajutați Ucraina să-l împingă pe Putin spre eșec și veți evita un război extins”, a scris Kuleba, pe Twitter.

To those abroad scared of being ‘dragged into WWIII’. Ukraine fights back successfully. We need you to help us fight. Provide us with all necessary weapons. Apply more sanctions on Russia and isolate it fully. Help Ukraine force Putin into failure and you will avert a larger war.