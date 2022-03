Kurt Volker: Dacă NATO va semnala că va apăra doar aliații, e o invitație pentru Putin să invadeze Moldova sau Georgia. NATO trebuie să acționeze pentru Ucraina

Desigur, niciun aliat nu vrea să aibă un război mai mare cu Rusia. Dar trebuie să ne amintim că nici Putin nu vrea un război cu NATO, pe care Rusia l-ar pierde cu siguranță. Semnalându-i lui Putin ce nu va face Alianța, fie că este să angajeze direct forțele ruse sau să implementeze în zona de excludere a zborului, îl convinge că Occidentul nu are hotărâre și că are mână liberă în Ucraina. Când se întâlnesc, președintele Biden și colegii săi se confruntă atât cu un test strategic, cât și cu unul moral. Dacă vor trece pe ambele, va determina viitorul Europei.

Stabilirea unui mecanism de compensare pentru coordonarea livrării de arme și provizii către Ucraina. Ajutorul din partea aliaților individuali este substanțial, dar în mare parte necoordonat în acest moment. NATO are experiență anterioară în astfel de activități și ar putea face acest lucru la Cartierul General al Alianței, cu o operațiune pe teren în Polonia.

În astfel de circumstanțe, argumentele potrivit cărora Ucraina se află în afara teritoriului NATO sună goale. Transportul aerian de la Berlin din 1948-49 a avut loc când Germania nu era membră a NATO, iar NATO a oprit curățarea etnică în Bosnia și Kosovo în anii 1990, deși nu erau membri NATO. Brutalitatea din Ucraina nu este mai puțin un afront la morală. Fără îndoială, NATO va comunica o voință fermă de a apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO, inclusiv statele baltice, Polonia, România și Bulgaria. Acest angajament nu trebuie să vină doar în cuvinte, ci și sub forma unei desfășurări permanente a forțelor militare în aceste țări. Acum este momentul să catalogăm multiplele încălcări ale Actului fondator NATO-Rusia din 1997 de către Rusia și să declarăm că NATO nu mai are nicio obligație în temeiul acestui acord, inclusiv angajamentul său de a se abține de la „staționarea permanentă suplimentară a unor forțe de luptă substanțiale” pe teritoriul membrilor post-1991.

NATO nu trebuie doar să-și îndeplinească obligațiile legale ca alianță de apărare. De asemenea, trebuie să respecte obligațiile morale în protejarea vieții umane. După măcelul din cel de-al Doilea Război Mondial, inclusiv Holocaust, am jurat „niciodată din nou”. Unde se află acest angajament în contextul efortului Rusiei de a extermina Ucraina ca țară și ca popor?

Acesta este un moment determinant pentru NATO. În timp ce liderii vor comunica puterea despre apărarea colectivă a NATO, ei trebuie să aibă grijă să nu comunice din greșeală slăbiciunea despre Ucraina. Cu excepția cazului în care liderii NATO lansează mai multe avertismente puternice - despre suveranitatea Ucrainei, despre țintirea civililor și despre orice utilizare a armelor nucleare, chimice sau biologice - Putin probabil va ajunge la concluzia că are undă verde pentru a continua.

