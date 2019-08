L-au „sinucis„? Donald Trump, după „sinuciderea” lui Jeffrey Epstein: „Mort prin suicid în timp ce era supravegheat non-stop ca să nu se sinucidă? Avea informații despre Bill Clinton și acum este mort”

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Numele tinerei este Ester sau prescurtat Stasia. Alena Konstantinova a scris în grupul ГБМ: „Prieteni, am nevoie de ajutor! O adolescentă a dispărut! A dispărut aseară. Poliția a fost anunțată. Preliminar s-ar afla în sectorul Rîșcani. Astăzi (11 august )...

Mai mulți angajați ai companiei Evrascon JSC, care efectuează lucrări de reparație a drumului Ungheni–Chișinău, se plâng că nu și-au primit salariile de jumătate de an. Mai mult, muncitorii sunt îngrijorați că nu își vor primi, în general, lefurile...

Avocatul lui Epstein avertiza imediat după arestarea clientului său că oameni foarte influenți care au făcut parte din această rețea de pedofili nu-și pot permite să-l lase pe acesta să spună ce știe despre orgiile la care luau parte și despre tot sistemul care l-a protejat atâta timp. De asemenea, avocatul Kuvin afirma că Epstein e în mare pericol să fie ucis în închisoare pentru a nu dezvălui informații despre personaje potente politic și financiar care au participat la petrecerile de pe insula Little St. James, numită de presa americană și „Insula Pedofiliei”

Miliardarul american Jeffrey Epstein a fost găsit mort în celula sa din închisoarea din Manhattan, New York, unde se afla după ce a fost arestat sub acuzația de trafic de minori. Din primele informații se pare că este vorba despre o sinucidere, scrie Reuters.

Roberta Kaplan, o avocată care o reprezintă pe una dintre victimele lui Epstein, a declarat pentru The Wall Street Journal că decesul finanțistului nu înseamnă și finalul anchetei. „Numeroasele victime ale lui Jeffrey Epstein și ale complicilor săi nu trebuie să-și piardă speranța", a insistat Kaplan, care a promis să facă dreptate pentru clienta ei și a dat asigurări că "toate faptele sale monstruoase vor fi cunoscute de întreaga lume".

