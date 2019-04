La 10 ani de la evenimentele tragice din 7 aprilie, Maia Sandu şi Andrei Năstase o curtează pe lidera PSRM, Zinaida Greceanîi

Propagandista Natalia Morari recunoaşte că a comunicat intens cu fosta eminenţă cenuşie a PCRM, Mark Tkaciuk, în timpul evenimentelor din 6-7 aprilie 2009. Mai mult, anume Tkaciuk a tras de sfori, sub presiunea Moscovei, ca Morari să scape de dosarul penal pentru implicarea în...

“După 10 ani, opoziția formată din PAS (Maia Sandu) și PDA (Andrei Năstase), nu a găsit nimic mai bun decât s-o cheme pe Zina Karabina la negocieri. Păi nu v-a spus ea în 2009 să stați acasă?”, scrie Vakulovski.

