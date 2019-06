La ce să te uiți prima dată când cumperi o mașină second-hand. De la Dacia la Mercedes, toate au ceva în comun

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Preşedintele rus Vladimir Putin se va adresa naţiunii într-un discurs televizat în direct joi, la o zi după ce o investigaţie condusă de Olanda a pus sub acuzare patru separatişti pro-Rusia din Ucraina pentru doborârea zborului MH17 în 2014, relatează The Guardian,...

Trupele de ocupație rusească au continuat astăzi, 19 iunie, bombardamentele în regiunile separatiste ucrainene. Sub focul rușilor a nimerit localitatea ATLU Zolotoe-4 din regiunea Lugansk, acolo unde bombardamentul a avut loc la distanța de numai 30 de metri de un bloc locativ. Din...

La ce să te uiți când cumperi o mașină SH: detalii care contează Dacă pornești în căutarea unei mașini SH de pe internet, fii foarte atent la structura anunțului, la informațiile pe care le oferă proprietarul. Ține minte că un anunț care nu are nicio imagine de exemplificare este cel mai puțin credibil. Orice anunț trebuie să aibă o întreagă galerie foto cu mașina fotografiată din toate unghiurile posibile. Altminteri, proprietarul sigur are ceva de ascuns.

Primele la care trebuie să fii atent sunt loviturile din față. Aproape toți samsarii investesc sute sau mii de euro pentru a repara și ascunde cât mai bine urmele acestor accident, dar niciodată nu le vor masca 100%. Se recomandă să iei cu tine un specialist în domeniu, atunci când mergi să vezi mașina. Multă atenție la lonjeroane. Le găsești sub capotă, în partea de jos, în spatele barei frontale. Dacă vezi urme de sudură sau îndoituri, e clar că mașina a fost lovită puternic din față.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)