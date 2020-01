La cererea lui Ion Ceban, șefa Direcției generale educație și-a dat demisia. Împreună cu Rodica Guțu, primarul i-a concediat și pe cei doi șefi adjuncți ai Direcției. Cine vine în locul lor

Sefa Directiei generale educatie, tineret si sport, Rodica Gutu si-a depus demisia, iar ieri Ion Ceban i-a semnat cererea de plecare din functie, informează protv.md



Ion CEBAN, PRIMARUL GENERAL AL CAPITALEI: "Nu a durat mult, dupa ce luni am cerut sa plece benevol. Asta, deoarece doamna stia ca a avut multe incalcari pe parcursul activitatii sale in aceasta directie, dar si scheme de interese."

Ion Ceban spune ca, tot ieri, a semnat cererile de demisie a celor doi sefi adjuncti ai directiei.

Ion CEBAN, PRIMARUL GENERAL AL CAPITALEI: "Astazi de dimineata, am fost la institutie si am prezentat persoana care va fi unul din noii sefi adjuncti ai directiei."

Este vorba de Andrei Pavaloi - "un specialist bun in domeniu", spune primarul capitalei.

"La fel, am discutat cu angajatii si le-am spus ca de ei depinde educatia copiilor nostri, dar si calitatea serviciilor prestate in institutiile de invatamant. Ne dorim o generatie sanatoasa si pregatita.

In continuare procedura de angajare a unui nou sef al directiei educatie va fi efectuata in conformitate cu legislatia in vigoare", spune Ion Ceban.

Acum doua zile, 20 ianuarie, Ion Ceban i-a cerut Rodicai Gutu sa-si dea demisia din functia de sefa a Directiei generale educatie, tineret si sport. Asta, dupa ce in cadrul Directiei au fost depistate mai multe incalcari, a spus primarul capitalei.

In aceeasi zi, si prim-ministrul a vorbit despre incalcarile comise de Rodica Gutu in cadrul acestei Directii. Ion Chicu a spus ca mai multi bugetari nu si-au primit salarii din decembrie, din cauza sefei Directiei generale educatie a municipiului Chisinau care a plecat in concediu si nu a reusit sa trimita solicitarile de plata.

Rodica Gutu a fost numita, prin concurs, in functia de sefa a Directiei generale educatie, tineret si sport Chisinau in 2018, dupa ce Tatiana Tverdohleb a demisionat ca urmare a scandalului licitatiilor trucate pentru livrarea alimentelor in scoli si gradinite.

Anterior Rodica Gutu a fost vizata intr-un conflict aparut la liceul „Dante Alighieri” din capitala, unde, la mijlocul anului 2014, aceasta a fost numita prin concurs in functia de director al institutiei. Colectivul profesoral a contestat insa in instanta decizia Ministerului Educatiei si au organizat mai multe actiuni de protest.

Sursa: https://protv.md/