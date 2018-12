La Kaliningrad s-a declarat război ”trădătorului” Immanuel Kant

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Nu ştiu cum va fi România peste 100 de ani, dar dacă luăm ca reper ultimii 10 ani de când am intrat în Uniunea Europeană, chiar şi cu o criză economică la activ, am putea să proiectăm o evoluţie a economiei pentru următorii 10 ani.

Numele lui Immanuel Kant conducea detasat în selectia online pentru noul nume al Aeroportului Hrabrovo din Kaliningrad. Totuși, după campania declansata in regiune de ”patrioti” și intervenția oficialilor, pe primul loc a iesit împărăteasa Rusiei Elizaveta Petrovna, care l-a depasit pe Kant cu 10 mii de voturi.

Fondatorul filosofiei clasice germane, Immanuel Kant, s-a născut și a murit în Konigsberg (in Prusia Orienala), astazi Kaliningrad, regiunea ocupata de URSS in timpul razboiului.

Totodata, la Kalinigrad au fost imprastiati fluturasi care cer studenților Universitatii locale „cu crucea ortodoxa in mana să renunțe la numele inamicului”, sa „rupa tablitele cu numele sau” și „sa ștearga numele străin din documentele oficiale”.

Anterior, deputatul Dumei de Stat din Tatarstan, Marat Bariev, a cerut „să se ia măsuri împotriva lui Kant“ , pentru ca, în opinia sa, atribuirea acestui nume aeroportului din Kaliningrad este o ”ofensă” la adresa veteraniilor ”Marelui Război pentru Apărarea Patriei” (denimirea in Rusia a perioadei in care URSS a participat la al Doilea Razboi Mondial – n.r.).

