La oficiu și domiciliul lui Ion Ceban urmează a fi efectuate percheziții

Este urmărit la fiece pas, iar în timpul apropiat s-ar pregăti percheziții la oficiu și domiciliu cu o ulterioară reținere a sa. Spune primarul capitalei Ion Ceban, în cadrul ședinței săptămânale a primăriei, care a fost desfășurată în această dimineață.

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că asupra sa se pregătește un atac concertat care are drept scop denigrarea imaginii sale, iar în spatele acestor acțiuni, potrivit lui Ceban, ar sta partidul de guvernământ.



”În această săptămână am fost informat că sunt urmărit la fiecare pas. Se ocupă oameni serioși și structurile speciale pentru a face tot posibilul ca să mă murdărească. Mesajul meu este: Nu vă chinuiți să aflați despre unde sunt intrările în primărie și în cabinetul meu. Cheile de cabinet sunt la paza de la intrare, iar cheia de la ușa casei o pun aici, la birou. Nu am ce ascunde și nu îmi este frică, chiar dacă vi se cere, stimați angajați din structurile de stat, să mă șantajai și pregătiți percheziții la birou, la domiciliu. Eventual cu arestul meu pe câteva zile, luni sau chiar mai mult. Vă invit, a declarat Ion Ceban”, a declarat Ceban.