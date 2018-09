La Orhei a fost dat startul reconstrucției capitale a grădinițelor de copii

Amintim că alimentarea copiilor are loc în conformitate cu un program special, desfășurat la Orhei la începutul acestui an în toate instituțiile preșcolare. Astfel, în grădinițele din Orhei este implementat sistemul de catering, care a dus la îmbunătățirea în mod semnificativ a calității meselor zilnice pentru copiii din grădinițe. Astăzi micuții se bucură de mâncare de restaurant, fiind preparată în cel mai modern combinat de producere, în condiții care corespund celor mai înalte standarde de calitate și siguranță a alimentelelor. Menționăm că, în municipiul Orhei activează 7 grădinițe.

