La Orhei, curățenia de primăvară este în toi: străzile sunt spălate cu șampon

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

De la 1 ianuarie 2019, prețul gazelor naturale livrate în R. Moldova de către compania de stat a F. Ruse Gazprom constituie 237, 46 de dolari pentru o mie de metri cubi. Acest tarif e valabil doar pentru primul trimestru al acestui an, se arată într-un răspuns pentru...

Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat miercuri noaptea în faţa casei sale din New York, a informat poliţia, citată de EFE și Agerpres.

Președintele și oamenii săi vor o Europă slabă și divizată. Brexit va asigura parțial acest lucru, se arată într-o analiză semnată de jurnalista britanică Natalie Nougayrède în The Guardian.

Gazele naturale nu se vor scumpi, chiar dacă preţul de import al acestuia, livrat de Gazprom s-a majorat în primele trei luni ale acestui an cu 25 la sută, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Pe parcursul zilei, muncitorii vor mătura și spăla străzile Negruzzi, Livezilor, str. Orheiul Vechi, str. Renașterii Naționale, V. Mahu, 31 August, M. Gorkii și str. C. Stamati.

”În fiecare an, primăvara, începem marea curățenie în oraș. Eu, ca și toți orheienii, ne atârnăm foarte serios față de curățenie. Pentru mine este foarte important ca orașul Orhei să strălucească ca un diamant. El și este cel mai curat oraș din Moldova și așa fi și pe viitor. Sigur că curățenia înseamnă și ecologie. Pentru mine este important ca străzile din Orhei să fie curate ca și acasă. Orhei este casa mea, eu iubesc acest oraș și fiecare stradă și porțiune de drum din oraș este ca și podeaua casei mele”, a declarat primarul de Orhei, Ilan Șor.

Mai multe străzi din Orhei, inclusiv trotuarele, sunt măturate și spălate cu apă și șampon special astăzi, în cadrul unei ample acțiuni inițiată de Primăria municipiului Orhei. Aceasta are loc la doar câteva zile după finalizarea unei importante acțiuni de înverzire și amenajare a teritoriului.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)