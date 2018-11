La Orhei se lucrează non-stop pentru modernizarea capitală a primei grădinițe din municipiu

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Acțiunile agresive ale Rusiei in Marea Azov au marcat agenda politică internă moldovenească, obligând politicienii locali să vină cu atitudini vis-a-vis de cele întâmplate. Premierul Filip, Președintele parlamentului Candu au venit cu reacții clare la acțiunile...

Convenția Euro-Unionistă din Republica Moldova, reprezentată de către deputați în primul Parlament, istorici, profesori, partide politice, asociații și mișcări politice, va participa la alegerile parlamentare din 24 februarie sub forma unui bloc electoral dintre două partide...

Actualul ministru al Finanțelor, Octavian Armașu, a fost propus de către președintele Parlamentului, Andrian Candu, pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit lui Candu, candidatul care va veni să ia locul lui Sergiu Cioclea are o experiență bogată de...

Pentru a asigura calitatea, dar și viteza lucrărilor de reparație, grădinița a fost închisă temporar, iar copiii au fost repartizați la alte instituții din oraș. Grădinița a fost deschisă în anul 1968 și necesita reparații deja de mult timp. Lucrările de reparație au început în luna septembrie a acestui an, iar potrivit primarului Ilan Șor, copiii se vor muta la casă nouă până la sfârșitul anului.

Potrivit primarului de Orhei Ilan Șor, la a cărui inițiativă a început reconstrucția capitală a grădiniței respective, în cel mai scurt timp, în conformitate cu același proiect și plan model, vor fi modernizate și celelalte instituții preșcolare din oraș. Edilul își propune să finalizeze acest proces în doar trei ani, astfel încât grădinițele din oraș să redevină la fel de confortabile și atrăgătoare pentru copii, ca altădată. „Scopul acestui proiect este de a moderniza toată infrastructura de învățământ preșcolar, care este o prioritate pentru echipa noastră. Noi am planificat ca în decurs de 3 ani să facem reparații capitale în toate grădinițele orașului. Vreau să fac grădinițele așa cum au fost cândva - curate, frumoase, moderne, cu o alimentație bună și cu angajați mulțumiți. Iată de ce, vom depune toate eforturile pentru a implementa calitativ această reformă”, a dat asigurări Ilan Șor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)